Ощутить атмосферу праздника, погулять по королевскому курорту и заглянуть на красочную ярмарку
Есть поверье, что в Рождество духи и ангелы прислушиваются к желаниям людей и исполняют их.
В это волшебное время вы словно окажетесь на страницах доброй сказки с картинками симпатичных европейских домов со сверкающими лампочками гирлянд, умиротворяющих морских пейзажей и чарующих хвойных лесов.
Мы побываем на знаменитом острове Канта и рассмотрим готический собор, пошуршим песком, поднявшись на дюны, познакомимся с уютными Светлогорском и Зеленоградском. И пусть сбываются заветные мечты! *Возможно участие с детьми от 10 лет.
В это волшебное время вы словно окажетесь на страницах доброй сказки с картинками симпатичных европейских домов со сверкающими лампочками гирлянд, умиротворяющих морских пейзажей и чарующих хвойных лесов.
Мы побываем на знаменитом острове Канта и рассмотрим готический собор, пошуршим песком, поднявшись на дюны, познакомимся с уютными Светлогорском и Зеленоградском. И пусть сбываются заветные мечты! *Возможно участие с детьми от 10 лет.
Ближайшие даты:
4
янв
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, до 13:00Завершение: Калининград, до 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 24 экскурсии для 13 туристов
Привет! Меня зовут Александр. Наша команда — это опытные путешественники, предлагающие маршруты любой сложности, испытанные на себе. Хотите отправиться в интересное путешествие сами? Планируете организовать поездку для дружной компании? Мы поддержим ваши самые смелые идеи!Задать вопрос
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