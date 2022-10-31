Рождественская история на берегу Балтийского моря

Ощутить атмосферу праздника, погулять по королевскому курорту и заглянуть на красочную ярмарку

Есть поверье, что в Рождество духи и ангелы прислушиваются к желаниям людей и исполняют их.

В это волшебное время вы словно окажетесь на страницах доброй сказки с картинками симпатичных европейских домов со сверкающими лампочками гирлянд, умиротворяющих морских пейзажей и чарующих хвойных лесов.

Мы побываем на знаменитом острове Канта и рассмотрим готический собор, пошуршим песком, поднявшись на дюны, познакомимся с уютными Светлогорском и Зеленоградском. И пусть сбываются заветные мечты! *Возможно участие с детьми от 10 лет.
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Ближайшие даты:
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, до 13:00
Завершение: Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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