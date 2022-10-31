Есть поверье, что в Рождество духи и ангелы прислушиваются к желаниям людей и исполняют их.



В это волшебное время вы словно окажетесь на страницах доброй сказки с картинками симпатичных европейских домов со сверкающими лампочками гирлянд, умиротворяющих морских пейзажей и чарующих хвойных лесов.



Мы побываем на знаменитом острове Канта и рассмотрим готический собор, пошуршим песком, поднявшись на дюны, познакомимся с уютными Светлогорском и Зеленоградском. И пусть сбываются заветные мечты! *Возможно участие с детьми от 10 лет.