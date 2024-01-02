Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области

Рождественский венок

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Рождественский венок у жителей Германии и Восточной Пруссии является непременным атрибутом этого чудесного праздника.

Его появление символизирует наступление волшебных дней, во время которых сбываются желания и происходят чудеса.

Кольцевой тур «Рождественский венок», подарит вам незабываемые впечатления от неспешного знакомства с чудесными городами Калининградской области и, возможно, научит верить в волшебство.

Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда, прогуляетесь по удивительному национальному парку «Куршская коса» и заснеженному Зеленоградску, а так же увидите редко посещаемые, но не менее интересные места: замки Вальдау и Рагнит, немецкую школу Вальдвинкель и музей Тильзитского мира.

Изюминкой тура станет постановка знаменитого Тильзит театра, которой уже много лет восхищаются европейские зрители.
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Праздничный Калининград
Праздничный Калининград
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн и ароматные трдельники – всё это волшебный рождественский Кёнигсберг
Сказочная Куршская коса
Сказочная Куршская коса
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите бескрайние песчаные дюны и посетите легендарный «Танцующий лес»
Дегустация в немецкой пивоварне
Дегустация в немецкой пивоварне
Вы сможете по достоинству оценить оригинальное пиво ремесленной пивоварни Тильзит Кроне
Секреты сыроделов
Секреты сыроделов
Отправитесь в сыроварню, где производят сыры по старинным рецептам, которые вы сможете попробовать и приобрести в подарок

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу

Прибытие в Калининград.

Заселение в гостиницу (после 14:00).

Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах и дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (Маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск) – по желанию, за доп. плату.

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

18:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
3 день

Свободный день

Этот день вы можете провести так, как захотите. Погулять по новогоднему городу, посетить местные рестораны и многое другое.

4 день

Экскурсия в древний замок Вальдау, старинную немецкую школу и пивоварню

Выселение из гостиницы в Калининграде.

09:00 Экскурсия «Такая разная провинция» (маршрут: п. Низовье – п. Ильичево – г. Советск).

Калининградская область с ее богатым наследием и традициями, способна влюбить в себя каждого.

Но что станет знаковым местом именно для вас, заранее сказать сложно.

Поэтому мы составили маршрут, в котором любой гость нашего края сможет увидеть, сравнить и выбрать самую интересную локацию.

Сначала вы отправитесь в древний замок Тевтонского ордена Вальдау, в котором тщательно и с любовью воссоздана атмосфера того времени.

Его гостеприимные хозяева расскажут и покажут вам о быте, нравах и тайнах древних крестоносцев.

Следующим пунктом маршрута станет старинная немецкая школа Вальдвинкель, которая восстановлена в том виде, каким ее видели немецкие школьники, жившие в 18 веке.

Урок истории и чистописания будет очень увлекательным!

А дальше мы направимся в старинную немецкую пивоварню!

Традиции, рецепты и качество продукции ремесленной пивоварни Тильзит Кроне, не слишком широко известны, но только потому, что владельцы не стремятся захватывать рынки, а заботятся о высочайшем качестве своей продукции, которую вы обязательно продегустируете.

Итак: замок, школа или пивоварня? Выбирать не нужно! Берите всё!

18:00 Окончание экскурсии.

Заселение в гостиницу «Россия», г. Советск.

Экскурсия в древний замок Вальдау, старинную немецкую школу и пивоварню
5 день

Экскурсия в Советск

Завтрак.

10:00 Экскурсия «По следам прекрасной королевы» (маршрут: г. Советск).

Даже название города Тильзит, овеяно легендами.

Кто-то помнит его, как город, в котором император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир. Кто-то любит тильзитский сыр, рецепт, которого придумали именно здесь. А местные жители всегда ассоциируют этот город с именем королевы Луизы.

На нашей экскурсии вы узнаете про всё.

Вы посетите музей Тильзитского мира, где представлена уникальная экспозиция посвященная войне и миру 1812 года.

Узнаете о судьбе прекрасной королевы, очаровавшей сразу двух императоров.

Сможете оценить оригинальное пиво из пивоварни Тильзит кроне.

А еще познакомитесь с современным Советском, который только узкой полоской Немана отделен от Литвы.

Пройдете по улицам, где отреставрированные бюргерские домики сменяются музеем военной техники, который, в свою очередь, выводит к знаменитому мосту королевы Луизы, чьи арки давно стали достопримечательностью не только города, но и всего региона.

14:00 Окончание экскурсии.

18:00А завершится день посещением знаменитого Тильзит театра, постановки которого уже много лет восхищают европейский зрителей.

После спектакля вы сможете погулять или вернуться в гостиницу.

Экскурсия в СоветскЭкскурсия в СоветскЭкскурсия в Советск
6 день

Завершение программы. Экскурсия в город Неман: замок Рагнит и сыроварня

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

11:00 Экскурсия «Легенды старого замка» (маршрут: г. Неман).

Замок Рагнит, построенный в 15 веке, был административным центром Тевтонского ордена.

Пронесшиеся века не пощадили величественную крепость, но центральная цитадель — сердце замка сохранилась до наших времен. И именно она стала центром восстановления древней легенды.

Посетив замок вы узнаете множество подробностей и о жизни средневековых крестоносцев и о легендах, которыми была полна история существования ордена.

А затем посетите сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным рецептам, и узнаете секреты сыроделов.

Кроме того, вам будет предложена дегустация продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким.

15:00 Окончание программы в центре г. Калининграда.

Завершение программы. Экскурсия в город Неман: замок Рагнит и сыроварняЗавершение программы. Экскурсия в город Неман: замок Рагнит и сыроварняЗавершение программы. Экскурсия в город Неман: замок Рагнит и сыроварня

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор (3 ночи) и в гостинице «Россия» 3* в г. Советск (2 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеDBL/TWINDBL/TWIN+EXBSNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Пруссия» 3* (завтраки за доп. плату)28 04527 08034 7201750/1500/3500
Гостиница «Академическая» 3* (завтраки за доп. плату)28 61027 65233 2651800/1590/2900
Гостиница «Ривер Сайд» 3* (завтраки за доп. плату)30 87029 98040 3752500/2170/5000
Гостиница «Золотая бухта» 3* (завтраки за доп. плату)31 52530 41541 6802750/2500/5500
Гостиница «Мартон Палас» 4* (с завтраком)34 89532 66546 5553495/2830/6490

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия» 3

3 ночи

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.

В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3

Гостиница «Академическая» 3

3 ночи

Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

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Гостиница «Ривер Сайд» 3

3 ночи

Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.

В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.

К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.

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Гостиница «Золотая бухта» 3

3 ночи

Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.

В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

3 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

Гостиница «Россия», г. Советск

2 ночи

В отеле «Россия», расположенном в центре города Советска, недалеко от границы с Литвой, проводятся развлекательные вечера с караоке. В спа-салоне можно заказать массажные процедуры. Кроме того, гостям предоставляется бесплатная парковка.

В комфортабельных номерах можно смотреть программы кабельного телевидения и пользоваться холодильником. В некоторых номерах есть балкон. В отеле «Россия» работает бар и ресторан русской кухни.

Несколько кафе находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Гости могут пользоваться услугами прачечной и гладильными услугами.

Гостиница «Россия», г. СоветскГостиница «Россия», г. СоветскГостиница «Россия», г. СоветскГостиница «Россия», г. СоветскГостиница «Россия», г. СоветскГостиница «Россия», г. СоветскГостиница «Россия», г. Советск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде (3 ночи) и в гостинице «Россия» в Советске (2 ночи)
  • Входные билеты по программе
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д – отель – от 600 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1250 руб. /легковая машина
  • Завтраки в гостинице «Пруссия» – 400 руб.
  • Завтраки в гостинице «Академическая» – 400 руб.
  • Завтраки в гостинице «Золотая бухта» – 500 руб.
  • Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» – 650 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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