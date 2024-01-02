Рождественский венок
Его появление символизирует наступление волшебных дней, во время которых сбываются желания и происходят чудеса.
Кольцевой тур «Рождественский венок», подарит вам незабываемые впечатления от неспешного знакомства с чудесными городами Калининградской области и, возможно, научит верить в волшебство.
Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда, прогуляетесь по удивительному национальному парку «Куршская коса» и заснеженному Зеленоградску, а так же увидите редко посещаемые, но не менее интересные места: замки Вальдау и Рагнит, немецкую школу Вальдвинкель и музей Тильзитского мира.
Изюминкой тура станет постановка знаменитого Тильзит театра, которой уже много лет восхищаются европейские зрители.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
Прибытие в Калининград.
Заселение в гостиницу (после 14:00).
Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.
13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.
Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах и дегустацией настоящего калининградского марципана.
19:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (Маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск) – по желанию, за доп. плату.
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.
Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
Вы посетите легендарный «Танцующий лес».
А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.
Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.
Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.
18:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
Этот день вы можете провести так, как захотите. Погулять по новогоднему городу, посетить местные рестораны и многое другое.
Экскурсия в древний замок Вальдау, старинную немецкую школу и пивоварню
Выселение из гостиницы в Калининграде.
09:00 Экскурсия «Такая разная провинция» (маршрут: п. Низовье – п. Ильичево – г. Советск).
Калининградская область с ее богатым наследием и традициями, способна влюбить в себя каждого.
Но что станет знаковым местом именно для вас, заранее сказать сложно.
Поэтому мы составили маршрут, в котором любой гость нашего края сможет увидеть, сравнить и выбрать самую интересную локацию.
Сначала вы отправитесь в древний замок Тевтонского ордена Вальдау, в котором тщательно и с любовью воссоздана атмосфера того времени.
Его гостеприимные хозяева расскажут и покажут вам о быте, нравах и тайнах древних крестоносцев.
Следующим пунктом маршрута станет старинная немецкая школа Вальдвинкель, которая восстановлена в том виде, каким ее видели немецкие школьники, жившие в 18 веке.
Урок истории и чистописания будет очень увлекательным!
А дальше мы направимся в старинную немецкую пивоварню!
Традиции, рецепты и качество продукции ремесленной пивоварни Тильзит Кроне, не слишком широко известны, но только потому, что владельцы не стремятся захватывать рынки, а заботятся о высочайшем качестве своей продукции, которую вы обязательно продегустируете.
Итак: замок, школа или пивоварня? Выбирать не нужно! Берите всё!
18:00 Окончание экскурсии.
Заселение в гостиницу «Россия», г. Советск.
Экскурсия в Советск
Завтрак.
10:00 Экскурсия «По следам прекрасной королевы» (маршрут: г. Советск).
Даже название города Тильзит, овеяно легендами.
Кто-то помнит его, как город, в котором император Александр I заключил с Наполеоном Тильзитский мир. Кто-то любит тильзитский сыр, рецепт, которого придумали именно здесь. А местные жители всегда ассоциируют этот город с именем королевы Луизы.
На нашей экскурсии вы узнаете про всё.
Вы посетите музей Тильзитского мира, где представлена уникальная экспозиция посвященная войне и миру 1812 года.
Узнаете о судьбе прекрасной королевы, очаровавшей сразу двух императоров.
Сможете оценить оригинальное пиво из пивоварни Тильзит кроне.
А еще познакомитесь с современным Советском, который только узкой полоской Немана отделен от Литвы.
Пройдете по улицам, где отреставрированные бюргерские домики сменяются музеем военной техники, который, в свою очередь, выводит к знаменитому мосту королевы Луизы, чьи арки давно стали достопримечательностью не только города, но и всего региона.
14:00 Окончание экскурсии.
18:00А завершится день посещением знаменитого Тильзит театра, постановки которого уже много лет восхищают европейский зрителей.
После спектакля вы сможете погулять или вернуться в гостиницу.
Завершение программы. Экскурсия в город Неман: замок Рагнит и сыроварня
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
11:00 Экскурсия «Легенды старого замка» (маршрут: г. Неман).
Замок Рагнит, построенный в 15 веке, был административным центром Тевтонского ордена.
Пронесшиеся века не пощадили величественную крепость, но центральная цитадель — сердце замка сохранилась до наших времен. И именно она стала центром восстановления древней легенды.
Посетив замок вы узнаете множество подробностей и о жизни средневековых крестоносцев и о легендах, которыми была полна история существования ордена.
А затем посетите сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным рецептам, и узнаете секреты сыроделов.
Кроме того, вам будет предложена дегустация продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким.
15:00 Окончание программы в центре г. Калининграда.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор (3 ночи) и в гостинице «Россия» 3* в г. Советск (2 ночи).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|DBL/TWIN
|DBL/TWIN+EXB
|SNGL
Доп. ночь в
DBL/DBL+EXB/SNGL
|Гостиница «Пруссия» 3* (завтраки за доп. плату)
|28 045
|27 080
|34 720
|1750/1500/3500
|Гостиница «Академическая» 3* (завтраки за доп. плату)
|28 610
|27 652
|33 265
|1800/1590/2900
|Гостиница «Ривер Сайд» 3* (завтраки за доп. плату)
|30 870
|29 980
|40 375
|2500/2170/5000
|Гостиница «Золотая бухта» 3* (завтраки за доп. плату)
|31 525
|30 415
|41 680
|2750/2500/5500
|Гостиница «Мартон Палас» 4* (с завтраком)
|34 895
|32 665
|46 555
|3495/2830/6490
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.
В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостиница «Ривер Сайд» 3
Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.
В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.
К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.
В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Гостиница «Россия», г. Советск
В отеле «Россия», расположенном в центре города Советска, недалеко от границы с Литвой, проводятся развлекательные вечера с караоке. В спа-салоне можно заказать массажные процедуры. Кроме того, гостям предоставляется бесплатная парковка.
В комфортабельных номерах можно смотреть программы кабельного телевидения и пользоваться холодильником. В некоторых номерах есть балкон. В отеле «Россия» работает бар и ресторан русской кухни.
Несколько кафе находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Гости могут пользоваться услугами прачечной и гладильными услугами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде (3 ночи) и в гостинице «Россия» в Советске (2 ночи)
- Входные билеты по программе
- Дегустации
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер: ж/д – отель – от 600 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1250 руб. /легковая машина
- Завтраки в гостинице «Пруссия» – 400 руб.
- Завтраки в гостинице «Академическая» – 400 руб.
- Завтраки в гостинице «Золотая бухта» – 500 руб.
- Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» – 650 руб
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.