Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Описание
Что вас ожидает:
Увидят внутренний и внешний облик Фридланских ворот, через которые въезжали рыцари Тевтонского ордена, рыцарский зал, пройдут виртуальную прогулку по старому Кенигсбергу, посетят бомбоубежище. Познакомятся с фортом №11 Денхофф, увидят оригинальные немецкие ворота, железные винтовые лестницы, казарменные коридоры, наблюдательный пост, действующий подъёмный механизм для поднятия боеприпасов и т. д.
Гостей замка ждет рассказ о жизни и быте доблестных рыцарей средневекового поселения Шаакен, посетят музей Средневековой Магии, подземелье средневековой инквизиции, музей осадных боевых орудий, есть большая костюмерная где можно облачится в средневековые наряды и сфотографироваться, попробовать настоящие рыцарские закуски. Посещение местной шоколадной фабрики и сыроварни, с возможностью покупки продукции по цене производителя.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Что не входит
Отдельно оплачивается:
Посещение музея Фридланские ворота — 200 руб. взрослый, дети от 5 до 7 лет 30 руб.
Посещение форта № 11 Денхофф — 250 руб. взрослый, дети 130 руб.
Посещение замка Шаакен — 200 руб. взрослый, дети 150 руб.
Вкуснейший обед в замке Шаакен оплачивается самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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