Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Рыцарские замки и крепости - тени Восточной Пруссии

Туристы увидят внутренний и внешний облик Фридланских ворот

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Туристы увидят внутренний и внешний облик Фридланских ворот, через которые въезжали рыцари Тевтонского ордена и Рыцарский зал. Познакомятся с фортом №11 Денхофф, увидят оригинальные немецкие ворота, железные винтовые лестницы и т. д. Гостей замка ждет рассказ о жизни и быте доблестных рыцарей средневекового поселения Шаакен. Посещение местной шоколадной фабрики и сыроварни.
Рыцарские замки и крепости - тени Восточной Пруссии
Рыцарские замки и крепости - тени Восточной Пруссии
Рыцарские замки и крепости - тени Восточной Пруссии
Рыцарские замки и крепости - тени Восточной Пруссии
Рыцарские замки и крепости - тени Восточной Пруссии
Рыцарские замки и крепости - тени Восточной Пруссии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Увидят внутренний и внешний облик Фридланских ворот, через которые въезжали рыцари Тевтонского ордена, рыцарский зал, пройдут виртуальную прогулку по старому Кенигсбергу, посетят бомбоубежище. Познакомятся с фортом №11 Денхофф, увидят оригинальные немецкие ворота, железные винтовые лестницы, казарменные коридоры, наблюдательный пост, действующий подъёмный механизм для поднятия боеприпасов и т. д.
  • Гостей замка ждет рассказ о жизни и быте доблестных рыцарей средневекового поселения Шаакен, посетят музей Средневековой Магии, подземелье средневековой инквизиции, музей осадных боевых орудий, есть большая костюмерная где можно облачится в средневековые наряды и сфотографироваться, попробовать настоящие рыцарские закуски. Посещение местной шоколадной фабрики и сыроварни, с возможностью покупки продукции по цене производителя.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Отдельно оплачивается:
  • Посещение музея Фридланские ворота — 200 руб. взрослый, дети от 5 до 7 лет 30 руб.
  • Посещение форта № 11 Денхофф — 250 руб. взрослый, дети 130 руб.
  • Посещение замка Шаакен — 200 руб. взрослый, дети 150 руб.
  • Вкуснейший обед в замке Шаакен оплачивается самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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