Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Калининграде:

8 часов 🚌 На автобусе Групповая Сергей 114 отзывов Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии Перенестись в Средние века, полюбоваться архитектурой и погулять по атмосферным городкам в одном из 6 мест на выбор 1950 1 755 ₽ за человека 7 часов 🚗 На машине Индивидуальная Сергей 11 отзывов Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области 7 800 ₽ за всё до 4 чел. 10 часов 🚗 На машине Индивидуальная Павел 3 отзыва В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена в районе гостиницы «Калининград» 9 880 ₽ за всё до 8 чел.