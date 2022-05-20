Вы откроете для себя одно из уникальных творений природы-Куршскую косу, ощутите хрупкость и неповторимость этой песчаной полоски суши. Прогуляетесь по Королевскому бору, посетите музейный комплекс, где ознакомитесь с историей образования и заселения косы, с ее растительным и животным миром, узнаете о роли человека в создании культурного ландшафта полуострова и сохранении его природных богатств.
Попадете в сказку, оказавшись в музее «Русских суеверий». Попробуете разгадать загадку образования причудливых форм «Танцующего леса», услышите прусские легенды и послушаете пение птиц. Поднимитесь на вершину дюны «Петшберг» (Ореховая гора),она носит имя «дюнного короля» Франца Эфа. Окунетесь в атмосферу курортного старинного приморского городка Кранца или Раушена. По дороге в Калининград, посетите замок Нессельбек.
Организационные детали
Количество мест в транспорте – не более 5. От вас обязательна следующая информация: ФИО, дата и время прибытия, номер рейса, количество и возраст гостей, пожелания по маршруту и адрес конечного пункта (апартаменты).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального дипломированного гида
Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Vito на 5 мест для гостей (кондиционер, пледы, столик, DVD, детские кресла (от 1 до 3 лет) и бустер, зонтики, большой багажный отсек для вашего багажа
Что не входит
Обед
Билеты в музеи (от 150 рублей с человека)
Экологический сбор при въезде на Куршскую косу(300 рублей с человека и 450 рублей за ТС, есть льготные категории граждан при наличии подтверждающих документов – дети до 18 лет, инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, Калининград, Зеленоградск
Завершение: Калининград или Зеленоградск / Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, см. календарь
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Количество мест в транспорте – не более 5. От вас обязательна следующая информация: ФИО
Дата и время прибытия
Номер рейса
Количество и возраст гостей
Пожелания по маршруту и адрес конечного пункта (апартаменты)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
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