«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря

Это авторская индивидуальная экскурсия на берег Балтийского моря сразу по прилету

Это авторская индивидуальная экскурсия на берег Балтийского моря сразу по прилету.

Представьте, Вы прилетели утром, а заселение в апартаменты после обеда, у Вас немного дней отпуска, так зачем терять столько времени, платить за трансфер и камеру хранения? Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном микроавтобусе и сразу проведу увлекательную авторскую экскурсию на побережье Балтийского моря (Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, на выбор) а после доставлю на адрес. Заказывайте!
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийское море
  • Куршская коса
  • Зеленоградск
  • Светлогорск
  • Королевский бор
  • «Танцующий лес»
  • Дюна «Петшберг» (Ореховая гора) и др

Подробнее об экскурсии

Вы откроете для себя одно из уникальных творений природы-Куршскую косу, ощутите хрупкость и неповторимость этой песчаной полоски суши. Прогуляетесь по Королевскому бору, посетите музейный комплекс, где ознакомитесь с историей образования и заселения косы, с ее растительным и животным миром, узнаете о роли человека в создании культурного ландшафта полуострова и сохранении его природных богатств.
Попадете в сказку, оказавшись в музее «Русских суеверий». Попробуете разгадать загадку образования причудливых форм «Танцующего леса», услышите прусские легенды и послушаете пение птиц. Поднимитесь на вершину дюны «Петшберг» (Ореховая гора),она носит имя «дюнного короля» Франца Эфа. Окунетесь в атмосферу курортного старинного приморского городка Кранца или Раушена. По дороге в Калининград, посетите замок Нессельбек.

Организационные детали

Количество мест в транспорте – не более 5. От вас обязательна следующая информация: ФИО, дата и время прибытия, номер рейса, количество и возраст гостей, пожелания по маршруту и адрес конечного пункта (апартаменты).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального дипломированного гида
  • Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz Vito на 5 мест для гостей (кондиционер, пледы, столик, DVD, детские кресла (от 1 до 3 лет) и бустер, зонтики, большой багажный отсек для вашего багажа
Что не входит
  • Обед
  • Билеты в музеи (от 150 рублей с человека)
  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу(300 рублей с человека и 450 рублей за ТС, есть льготные категории граждан при наличии подтверждающих документов – дети до 18 лет, инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, Калининград, Зеленоградск
Завершение: Калининград или Зеленоградск / Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, см. календарь
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Количество мест в транспорте – не более 5. От вас обязательна следующая информация: ФИО
  • Дата и время прибытия
  • Номер рейса
  • Количество и возраст гостей
  • Пожелания по маршруту и адрес конечного пункта (апартаменты)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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