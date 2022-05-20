Подробнее об экскурсии

Вы откроете для себя одно из уникальных творений природы-Куршскую косу, ощутите хрупкость и неповторимость этой песчаной полоски суши. Прогуляетесь по Королевскому бору, посетите музейный комплекс, где ознакомитесь с историей образования и заселения косы, с ее растительным и животным миром, узнаете о роли человека в создании культурного ландшафта полуострова и сохранении его природных богатств.

Попадете в сказку, оказавшись в музее «Русских суеверий». Попробуете разгадать загадку образования причудливых форм «Танцующего леса», услышите прусские легенды и послушаете пение птиц. Поднимитесь на вершину дюны «Петшберг» (Ореховая гора),она носит имя «дюнного короля» Франца Эфа. Окунетесь в атмосферу курортного старинного приморского городка Кранца или Раушена. По дороге в Калининград, посетите замок Нессельбек.

Организационные детали

Количество мест в транспорте – не более 5. От вас обязательна следующая информация: ФИО, дата и время прибытия, номер рейса, количество и возраст гостей, пожелания по маршруту и адрес конечного пункта (апартаменты).