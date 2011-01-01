Максим проводит ещё 1 экскурсию

Радость приключения За несколько часов вместе с инструктором вы освоите азы управления квадроциклом. Почувствуете руль и тормоза, поупражняетесь в разных скоростных режимах. На маршруте вам не встретится сложных препятствий, поэтому можно смело брать с собой детей.
Живописные ландшафты Поездка проходит вдоль Калининградского залива Балтийского моря 🌊 и по сосновому бору. Мы прокатимся по песку, грязи и лужам; полюбуемся пейзажами, подышим свежим воздухом. В лесу 🌲 также остановимся отдохнуть и перекусить.
Организационные детали
Квадроциклы двухместные. Цена указана за место. Если вы на квадроцикле один, то добавляется 3500 рублей к стоимости (стоимость за квадроцикл 7000 руб. ).
Одиночных путешественников, которые хотят покататься, но не ехать за рулём, мы сажаем с инструктором — в этом случае стоимость 2500 руб. с человека
Дети младше 10 лет на маршрут не допускаются
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: 3-часовое сафари на квадроциклах с инструктором и ланч (бутерброды, закуски, чай, кофе)
Дополнительно оплачивается трансфер из Калининграда (при необходимости) — 500 руб. с человека туда-обратно, если в группе минимум 2 человека; стоимость трансфера туда-обратно для 1 человека — 800 руб. Вас заберут у места проживания и привезут обратно.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Ушаково или Калининграде (по договоренности)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом!