Максим проводит ещё 1 экскурсию

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Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива

Покорить бездорожье, проехать по сосновому бору и ощутить драйв!

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Предлагаем разнообразить ваше путешествие в Калининград активным отдыхом.

Катаясь на квадроциклах, управляя этим мощным транспортным средством, вы налюбуетесь видами залива, надышитесь свежим воздухом и почувствуете искреннее счастье.

В программе также заезд на мото-трек с горками и ланч в тени соснового бора.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива
Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива

Что вас ожидает

Радость приключения
За несколько часов вместе с инструктором вы освоите азы управления квадроциклом. Почувствуете руль и тормоза, поупражняетесь в разных скоростных режимах. На маршруте вам не встретится сложных препятствий, поэтому можно смело брать с собой детей.

Живописные ландшафты
Поездка проходит вдоль Калининградского залива Балтийского моря 🌊 и по сосновому бору. Мы прокатимся по песку, грязи и лужам; полюбуемся пейзажами, подышим свежим воздухом. В лесу 🌲 также остановимся отдохнуть и перекусить.

Организационные детали

  • Квадроциклы двухместные. Цена указана за место. Если вы на квадроцикле один, то добавляется 3500 рублей к стоимости (стоимость за квадроцикл 7000 руб. ).
  • Одиночных путешественников, которые хотят покататься, но не ехать за рулём, мы сажаем с инструктором — в этом случае стоимость 2500 руб. с человека
  • Дети младше 10 лет на маршрут не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: 3-часовое сафари на квадроциклах с инструктором и ланч (бутерброды, закуски, чай, кофе)
  • Дополнительно оплачивается трансфер из Калининграда (при необходимости) — 500 руб. с человека туда-обратно, если в группе минимум 2 человека; стоимость трансфера туда-обратно для 1 человека — 800 руб. Вас заберут у места проживания и привезут обратно.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Ушаково или Калининграде (по договоренности)
Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива
Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива
Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива
Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом!
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Максим проводит ещё 1 экскурсию

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