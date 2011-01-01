Максим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Радость приключения

За несколько часов вместе с инструктором вы освоите азы управления квадроциклом. Почувствуете руль и тормоза, поупражняетесь в разных скоростных режимах. На маршруте вам не встретится сложных препятствий, поэтому можно смело брать с собой детей.

Живописные ландшафты

Поездка проходит вдоль Калининградского залива Балтийского моря 🌊 и по сосновому бору. Мы прокатимся по песку, грязи и лужам; полюбуемся пейзажами, подышим свежим воздухом. В лесу 🌲 также остановимся отдохнуть и перекусить.

Организационные детали

Квадроциклы двухместные. Цена указана за место. Если вы на квадроцикле один, то добавляется 3500 рублей к стоимости (стоимость за квадроцикл 7000 руб. ).

Одиночных путешественников, которые хотят покататься, но не ехать за рулём, мы сажаем с инструктором — в этом случае стоимость 2500 руб. с человека

Дети младше 10 лет на маршрут не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет