Я помогу вам настроить своё тело так, что вы сможете улавливать тонкие вибрации. У вас будут высокие шансы столкнуться с паранормальным, ведь Кёнигсберг — город мистики и магии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Таинственное приключение в городе мистики и магии.
- Мы проедем на авто по старинным заброшкам в городе и за городом: дома с привидениями, заброшенные средневековые кирхи, подземелья Кёнигсберга и его мрачные районы, посетим один из шести заброшенных фортов. Каждое место имеет свою энергетику и свою силу.
- В моём предложении несколько десятков локаций. Это заброшенные кирхи, средневековые кладбища, заброшенные форты, немецкие усадьбы, дубовые рощи, которым более 800 лет, подземелья Кёнигсберга. таких локаций по области у меня 600, и все они либо совершенно не знакомы для туристов и даже местных, либо очень малознакомы. Мест же, где вы сможете почувствовать дух Кёнигсберга и его демонов, не меня 50.
Важная информация:
- Локации согласовываются с каждой экскурсией отдельно в зависимости от интересов и уровня переносимости страха.
- Вы увидите не менее 5 крупных локаций за экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Все передвижения, истории и возможность погладить летучих мышей
- Что не входит
- Возможность пострелять в подземельях из мушкетов и покататься на немецком мотоцикле по заброшенному форту
- Место начала и завершения?
- ул. Комсомольская, 111, Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте! Спасибо за выбор моей экскурсии. Я скоро напишу вам в Ватсап или Телеграм
- Мы познакомимся и уточним все вопросы)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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