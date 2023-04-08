Сафари на призраков и демонов Кёнигсберга

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Я помогу вам настроить своё тело так, что вы сможете улавливать тонкие вибрации. У вас будут высокие шансы столкнуться с паранормальным, ведь Кёнигсберг — город мистики и магии.
Сафари на призраков и демонов Кёнигсберга
Сафари на призраков и демонов Кёнигсберга
Сафари на призраков и демонов Кёнигсберга
Сафари на призраков и демонов Кёнигсберга
Сафари на призраков и демонов Кёнигсберга
Сафари на призраков и демонов Кёнигсберга
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Таинственное приключение в городе мистики и магии.
  • Мы проедем на авто по старинным заброшкам в городе и за городом: дома с привидениями, заброшенные средневековые кирхи, подземелья Кёнигсберга и его мрачные районы, посетим один из шести заброшенных фортов. Каждое место имеет свою энергетику и свою силу.
  • В моём предложении несколько десятков локаций. Это заброшенные кирхи, средневековые кладбища, заброшенные форты, немецкие усадьбы, дубовые рощи, которым более 800 лет, подземелья Кёнигсберга. таких локаций по области у меня 600, и все они либо совершенно не знакомы для туристов и даже местных, либо очень малознакомы. Мест же, где вы сможете почувствовать дух Кёнигсберга и его демонов, не меня 50.

Важная информация:

  • Локации согласовываются с каждой экскурсией отдельно в зависимости от интересов и уровня переносимости страха.
  • Вы увидите не менее 5 крупных локаций за экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Все передвижения, истории и возможность погладить летучих мышей
Что не входит
  • Возможность пострелять в подземельях из мушкетов и покататься на немецком мотоцикле по заброшенному форту
Место начала и завершения?
ул. Комсомольская, 111, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Спасибо за выбор моей экскурсии. Я скоро напишу вам в Ватсап или Телеграм
  • Мы познакомимся и уточним все вопросы)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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