Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи

Sail Camp mini

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи
Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи
Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи
Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи
Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи
Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи
Sail Camp mini. Яхтенный тур в Калининград с обучением на 4 дня / 3 ночи
Ближайшие даты:
19
мая
9
июн
30
июн
28
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Четыре насыщенных дня в Калининграде.
Настоящее приключение на выходные.
Обучение и гонки на парусных яхтах.
Можно без опыта. Обучаем с нуля!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Две тренировки по яхтингу: 1,5 часа теории и 3 часа практики в день
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
  • Экскурсия в замок Бранденбург
  • Полный комплект снаряжения для тренировок
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Завтраки, обеды, ужины и перекусы по программе
  • Приветственный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиабилеты не включены
  • Страховка не включена
  • Трансферы из/в аэропорт не включены
  • Для участия необходимы базовые навыки плавания
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
  • Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
  • При отмене бронирования удерживается 100% от внесенной оплаты
  • При официальном запрете на посещение Калининградской области — возврат 100%
  • Возраст для участия 14+
Место начала и завершения?
Калининград, пр-т Победы 189 Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
Пешеходные
На автобусе
Водные развлечения
Необычные
Выездные
Дворцы, замки и особняки
Амалиенау
Популярные места
На яхте
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня

Похожие туры из Калининграда

SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
6 дней
🛥 На яхте
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
Россия, Калининград
4 сен
от 9100079 900 за человека
Sail Camp Pro. Яхтенный тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
6 дней
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Sail Camp Pro. Яхтенный тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Калининград, пр-т Победы 189 Б
4 сен
79 900 за человека
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
4 дня
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Aqua Camp. Водный тур в Калининград на 4 дня / 3 ночи
Калининград, пр-т Победы 189 Б
16 июня
14 июля
18 авг
39 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ