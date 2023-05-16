SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград

SAIL CAMP mini

5
3 отзыва
Программа по дням
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Яхтенный тур в с обучением для новичков.

Вас ждут четыре насыщенных дня в Калининграде: интересные тренировки с практикой на Калининградском заливе, весёлые путешествия и вечеринки в классной компании, прогулки по Калининграду и комфортное проживание.
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP mini. Яхтенный тур в Калининград
Ближайшие даты:
9
июн
30
июн
28
июл

Что вас ожидает:

Восхитительный яхтинг
Восхитительный яхтинг
Нас ждут ежедневные тренировки, полезная теория, практика и гонки на заливе
Тайны Тевтонского ордена
Тайны Тевтонского ордена
Спустимся в подвалы замка середины XIII века и узнаем все легенды о привидениях
Прогулка по элитному району
Прогулка по элитному району
Узнаем, почему старинный район так хорошо сохранился и кто жил здесь в начале прошлого века

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Заселиться в комплекс можно с 8:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.

Прибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. Знакомство
2 день

Тренировка по яхтингу. Прогулка по Калининграду

Завтракаем в комплексе и отправляемся в яхт-клуб.

Знакомимся с тренерами и территорией клуба, узнаём азы теории: историю яхтенного спорта, типы судов и морскую терминологию.

Обедаем на причале.

В первый раз выходим на воду!

Привыкаем к новому спортивному языку и разбираемся с особенностями управления парусником под командованием капитана.

Швартуемся, лёгкий перекус — и отправляемся на прогулку по городу.

Пройдёмся по Калининграду и Кёнигсбергу одновременно: увидим элитный город-сад и колонию уникальный вилл.

К ужину вернёмся в комплекс.

Тренировка по яхтингу. Прогулка по КалининградуТренировка по яхтингу. Прогулка по КалининградуТренировка по яхтингу. Прогулка по КалининградуТренировка по яхтингу. Прогулка по Калининграду
3 день

Тренировка по яхтингу. Старинный замок

Завтракаем и выезжаем в яхт-клуб.

Начинаем день с теории: подробнее знакомимся с устройством парусной яхты и правилами движения на воде.

Обедаем на причале.

Выходим в залив: тренируемся работать в команде и разбираемся с одновременной работой нескольких парусов.

Швартуемся, лёгкий перекус — и едем в средневековый замок.

Там нас встретит настоящий хранитель старинных руин и расскажет историю крепостей Тевтонского ордена.

Спустимся в подвалы середины XIII века и узнаем все легенды о привидениях.

На ужин возвращаемся в комплекс.

Тренировка по яхтингу. Старинный замокТренировка по яхтингу. Старинный замокТренировка по яхтингу. Старинный замокТренировка по яхтингу. Старинный замок
4 день

Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 9 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Две тренировки по яхтингу: 1,5 часа теории и 3 часа практики в день
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
  • Экскурсия в замок Бранденбург
  • Полный комплект снаряжения для тренировок
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание по программе
  • Ранний заезд в день приезда, поздний выезд в день отъезда
  • Питание: завтраки, обеды, ужины и перекусы по программе, приветственный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение от 1 500 руб. /весь период
  • Посещение сауны
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • дождевик;
  • ветровка;
  • комплект футболок;
  • флисовая кофта;
  • спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм;
  • спортивные кроссовки;
  • тапочки для нахождения в комплексе проживания;
  • обувь для бассейна/душа (сланцы);
  • купальные костюмы;
  • предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • Полотенца и фены брать не нужно;
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
  • В комплексе бесплатный wi-fi;
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Что нужно уметь для яхтинга?

Для участия необходимы базовые навыки плавания.

Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 мая 2023
Организация хорошая
Е
17 апр 2023
Отличный тур, много вкусной еды, много красивых мест!
И
12 мар 2023
Очень интересный тур.
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.
Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.

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