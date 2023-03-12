SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград

SAIL CAMP PRO

5
3 отзыва
Программа по дням
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Настоящее путешествие и приключение для тех, кто всегда мечтал научиться управлять парусником, получить яхтенные права и побывать в Калининграде.

За 6 насыщенных дней можно совместить приятное с полезным — отдохнуть на Балтике, увидеть секретные места, насладиться живописными пейзажами и получить лицензию шкипера.
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
Ближайшие даты:
4
сен

Что вас ожидает:

Навык хождения под парусом
Навык хождения под парусом
Сможем совершать переходы вдоль береговой линии до 200 миль от берега
Яхтенные права
Яхтенные права
Получим допуск, позволяющий арендовать парусные яхты в любой точке мира и совершать международные переходы
Самые крутые фото
Самые крутые фото
Только представьте, можно сделать улетные фотографии на фоне заката на палубе прекрасной яхты

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Заселиться в комплекс можно с 8:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.

Прибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. Знакомство
2 день

Тренировка по яхтингу, прогулка по Калининграду

Завтракаем в комплексе и отправляемся в яхт-клуб.

Начинаем с теории: работа с парусами, такелаж, управление по компасу.

Обедаем на причале.

Выходим на воду!

Разбираемся с особенностями управления парусником под командованием капитана.

Швартуемся, лёгкий перекус — и отправляемся на прогулку по городу.

Погружаемся в 700-летнюю историю Кёнигсберга.

Мы увидим огромные рукотворные озёра в центре города и прокатимся по красивым променадам.

К ужину вернёмся в комплекс.

Тренировка по яхтингу, прогулка по КалининградуТренировка по яхтингу, прогулка по КалининградуТренировка по яхтингу, прогулка по КалининградуТренировка по яхтингу, прогулка по Калининграду
3 день

Тренировка. Интерактивный музей

Завтракаем и выезжаем в яхт-клуб.

Продолжаем разбирать теорию: метеорология, основы навигации и безопасности.

Обедаем на причале.

Выходим в залив: тренируемся работать в команде, швартоваться и вставать на якорь.

Швартуемся, лёгкий перекус — и едем в интерактивный музей.

Погружаемся в историю Калининграда советского периода: узнаем всё о жизни китобоев.

На ужин возвращаемся в комплекс.

Тренировка. Интерактивный музейТренировка. Интерактивный музейТренировка. Интерактивный музейТренировка. Интерактивный музей
4 день

Поход по маршруту Калининград - Балтийск

Завтракаем и выезжаем в яхт-клуб.

Сегодня мы отправляемся в первый серьёзный яхтенный поход по маршруту Калининград — Балтийск.

Теорию отрабатываем на практике: учимся работать в команде.

Обед готовим на камбузе самостоятельно.

Идём через Калининградский залив вдоль южного побережья области.

К вечеру прибываем в Балтийск — бывший Пиллау, сейчас самая крупная база ВМФ на Балтике.

Ужинаем в городе и ночуем на яхте.

Поход по маршруту Калининград - БалтийскПоход по маршруту Калининград - БалтийскПоход по маршруту Калининград - БалтийскПоход по маршруту Калининград - Балтийск
5 день

Возвращение в Калининград. Сертификаты

Готовим завтрак на камбузе.

Выходим на обратный маршрут Балтийск — Калининград.

Обедаем на яхте.

После обеда проходим собеседование на шкипера.

К вечеру возвращаемся в Калининград, отдыхаем в комплексе.

На финальном ужине разбираем ошибки и вопросы и обмениваемся впечатлениями.

Получаем сертификат рулевого парусной яхты.

Веселимся и отмечаем хоть до утра.

Возвращение в Калининград. СертификатыВозвращение в Калининград. СертификатыВозвращение в Калининград. СертификатыВозвращение в Калининград. Сертификаты
6 день

Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

5 ночей

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Две тренировки по яхтингу: 1,5 часа теории и 3 часа практики в день
  • Двухдневный поход на яхте с теорией и практикой на судне
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Марауненхоф на электросамокатах
  • Экскурсия в музей Дом Китобоя
  • Национальный сертификат рулевого парусной яхты
  • Полный комплект снаряжения для тренировок
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Завтраки, обеды, ужины и перекусы по программе
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Страховка
  • Посещение сауны
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • дождевик;
  • ветровка;
  • комплект футболок;
  • флисовая кофта;
  • спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм;
  • спортивные кроссовки;
  • тапочки для нахождения в комплексе проживания;
  • обувь для бассейна/душа (сланцы);
  • купальные костюмы;
  • предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
  • Полотенца и фены брать не нужно;
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
  • В комплексе бесплатный wi-fi;
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Что нужно уметь для яхтинга?

Для участия необходимы базовые навыки плавания.

Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
12 мар 2023
Очень интересный тур.
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.
Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.
Т
14 янв 2023
Организация на высшем уровне
И
6 янв 2023
Замечательная организация тура, всегда была обратная связь, всё непонятное объясняли, сам тур замечательный, за короткое время столько всего показано. За место проживания вообще отдельное спасибо, интересное необычное место; гиды отличные, интересные люди, помогают во всём, знают свое дело. Рада что поехала с Вашей компанией и дальше буду рассматривать варианты поездок с "большой страной".

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