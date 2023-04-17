SAIL CAMP
мая
июн
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Заселиться в комплекс можно с 8:00 до 18:00.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
Тренировка по яхтингу. Прогулка по Калининграду
Завтракаем в комплексе и отправляемся в яхт-клуб.
Знакомимся с тренерами и территорией клуба, узнаём азы теории: историю яхтенного спорта, типы судов и морскую терминологию.
Обедаем на причале.
В первый раз выходим на воду!
Привыкаем к новому спортивному языку и разбираемся с особенностями управления парусником под командованием капитана.
Швартуемся, лёгкий перекус — и отправляемся на прогулку по городу.
Пройдёмся по Калининграду и Кёнигсбергу одновременно: увидим элитный город-сад и колонию уникальных вилл.
К ужину вернёмся в комплекс.
Тренировка по яхтингу. Старинный замок
Завтракаем и выезжаем в яхт-клуб.
Начинаем день с теории: подробнее знакомимся с устройством парусной яхты и правилами движения на воде.
Обедаем на причале.
Выходим в залив: тренируемся работать в команде и разбираемся с одновременной работой нескольких парусов.
Швартуемся, лёгкий перекус — и едем в средневековый замок.
Там нас встретит настоящий хранитель старинных руин и расскажет историю крепостей Тевтонского ордена.
Спустимся в подвалы середины XIII века и узнаем все легенды о привидениях.
На ужин возвращаемся в комплекс.
Тренировка по яхтингу. Судовая верфь
Завтракаем и выезжаем в яхт-клуб.
До обеда повторяем теорию, разбираемся с морскими узлами и оборудованием на судне.
Обедаем на причале.
Выходим в залив: учимся лавировать, идти полным курсом, поворачивать и швартоваться.
На берегу перекусываем и отправляемся на судовую верфь.
Там нас ждёт экскурсия по производству стальных яхт по голландским технологиям.
Здесь строят разные модели моторных яхт «под ключ» — специалисты покажут все детали производства.
На ужин вернёмся в комплекс.
Тренировка по яхтингу. Балтийск
Завтракаем и выезжаем в яхт-клуб.
Завершаем курс теории: разбираемся с морскими картами, компасом и изучаем морской этикет.
Обедаем на причале.
Выходим в залив: учимся работать матросами на разных позициях и соревнуемся в настоящей парусной регате.
Швартуемся, лёгкий перекус — и едем в Балтийск.
Бывший Пиллау сейчас — самая крупная база ВМФ на Балтике.
Прогуляемся по старинному городу, посмотрим на порт и побываем на самой западной точке России.
Вечером во FridayCenter — финальная вечеринка.
Поделимся впечатлениями и отметим завершение курса матроса.
Отъезд
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 9 000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Четыре тренировки по яхтингу: 1,5 часа теории и 3 часа практики в день
- Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
- Экскурсия в замок Бранденбург
- Экскурсия на судостроительные верфи
- Экскурсия по Балтийску
- Национальный сертификат матроса парусной яхты
- Полный комплект снаряжения для тренировок
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Завтраки, обеды, ужины и перекусы по программе
- Приветственный ужин
- Финальный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансферы из/в аэропорт
- Страховка
- Посещение сауны
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- дождевик;
- ветровка;
- комплект футболок;
- флисовая кофта;
- спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм;
- спортивные кроссовки;
- тапочки для нахождения в комплексе проживания;
- обувь для бассейна/душа (сланцы);
- купальные костюмы;
- предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- личная аптечка.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- Полотенца и фены брать не нужно;
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
- В комплексе бесплатный wi-fi;
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
- Что нужно уметь для яхтинга?
Для участия необходимы базовые навыки плавания.
Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.