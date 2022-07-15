Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Секретные места Калининграда и побережья Балтики

Погулять по немецким улочкам, о которых не знают даже местные

Эта программа подойдет вам, даже если вы не раз были в Калининграде и уверены, что все про этот регион уже знаете. Мы раскроем секретные места и сотни увлекательных историй.

Вместе исследуем старые немецкие виллы, найдем ресторанчики с самой вкусной кухней и прогуляемся по променаду в Зеленоградске и Светлогорске. И увидим Калининградскую область с новой стороны!
Секретные места Калининграда и побережья Балтики
Секретные места Калининграда и побережья Балтики
Секретные места Калининграда и побережья Балтики
Секретные места Калининграда и побережья Балтики
Секретные места Калининграда и побережья Балтики
Секретные места Калининграда и побережья Балтики
Секретные места Калининграда и побережья Балтики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
Завершение: Калининград, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры6-дневные туры

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