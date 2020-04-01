Необычные маршруты по Калининграду

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  3. Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф

Увидеть город до «Огненного шторма», узнать о проклятии раввина и секретной организации Гитлера

Denis
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Denis – представитель гидов
Прогулка по «острову смерти» подарит давно забытый детский восторг, ведь здесь сплетаются история и мистика, рождая легенды о проклятых зданиях и неспокойных призраках.

Вы узнаете секрет семи графов, найдете масонские знаки загадочной организации Аненербе, а также услышите удивительные рассказы о горожанах, населявших ранее остров Кнайпхоф.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 21 человека
Можно с детьми
Встреча у гостиницы «Калининград»
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Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф

Что вас ожидает

Мифы и легенды
Некогда зажиточный и популярный, остров Кнайпхоф сейчас переживает не лучшие времена. Даже коренные жители уже не помнят, какие сокровища украшали эту часть города. Я покажу старинные фотографии с мест их съемки и расскажу об улицах и людях, которые сгорели здесь одной августовской ночью. Вы узнаете, каким необычным способом советские переселенцы сохранили стены Кафедрального собора, почему один мост прозвали Медовым, а другой — Потроховым, и поймете, отчего калининградцы обходят новые пятиэтажки стороной. Я поделюсь городскими легендами о секретной организации «Наследие предков» времен гитлеровской Германии и о подземных бункерах, открою, чей памятник раньше возвышался на «роковом перекрестке», и объясню, как 7 мостов Калининграда породили жаркие споры в кругах математиков.

Организационные детали

  • Мы не посещаем Кафедральный собор
  • Рекомендую брать с собой термосы и небольшой перекус
  • Мы сможем сделать остановку в одном из уютных кафе по пути следования. В некоторых действует скидка для участников экскурсии.
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф
Секреты Кёнигсберга: о чем молчит остров Кнайпхоф

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 21 человек.
  • Местов встречи для начала тура у гостиницы «Калининград».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Denis
Denis
Я нахожу факты и мифы, подтвержденные историческими документами. Храню наследие Восточной Пруссии, организую поисковые и археологические экспедиции, сохраняю честную историю самого красивого европейского города, каким Кёнигсберг считался до войны. Я журналист, экскурсовод и блоггер. В доступной и простой форме, без скучных цифр и общеизвестных штампов расскажу о городе и покажу то, чего не увидят обычные туристы и не расскажут официальные гиды.
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Янтарная душа КалининградаЯнтарная душа КалининградаЯнтарная душа Калининграда
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