Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погоды, распределение по дням условно: в подходящую погоду будем серфить в море, в другие дни поедем на экскурсию в Калининград и устроим занятия по йоге.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Калининграде
В современной жизни, полной напряжения, вечной спешки и забот, отпуск сам по себе становится чудом, а уж если совместить его с долгожданным туром, то лучшего способа отдохнуть, невозможно придумать. Тем более, когда кто-то другой возьмет все организационные вопросы на себя. Этот кто-то – наша туристическая компания. Мы позаботимся и о вашем комфортном проживании, и о ярких впечатлениях - все потому, что мы любим делать людей хоть чуточку более счастливыми.
Одна из наших главных особенностей – ответственность. Мы понимаем, насколько важен для вас полноценный и приятный во всех отношениях отпуск, поэтому постараемся сделать все возможное чтобы Вы остались довольны.
Мы работаем в туризме c 2020 года и, несмотря ни на какие трудности в мире, мы никогда не опускаем рук. Даже если авиакомпания вдруг прекратит запланированные полеты, мы не оставим вас без помощи.