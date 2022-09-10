Серфинг на Балтике для новичков и опытных

Освоить доску на Балтийском море, поймать волну и погулять по Калининграду

Давно мечтаете встать на доску? Тогда этот тур для вас! Мы подготовили насыщенную программу на Балтийском побережье, которая состоит из пяти занятий по серфингу с инструктором, трех занятий по йоге на побережье и одного занятия на скейте.

А еще в один из дней отправимся на экскурсию по Калининграду и посмотрим на все главные достопримечательности западного города. Вас ждут 10 дней среди единомышленников и зажигательная серфинг-тусовка!
Серфинг на Балтике для новичков и опытных
Серфинг на Балтике для новичков и опытных
Серфинг на Балтике для новичков и опытных
Серфинг на Балтике для новичков и опытных
Серфинг на Балтике для новичков и опытных
Серфинг на Балтике для новичков и опытных
Серфинг на Балтике для новичков и опытных
Ближайшие даты:
12
авг
21
авг
2
сен
11
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погоды, распределение по дням условно: в подходящую погоду будем серфить в море, в другие дни поедем на экскурсию в Калининград и устроим занятия по йоге.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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