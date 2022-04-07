Приехав в Калининград, вы наверняка услышите слово «amalienau», и скорее всего захотите разузнать о нем побольше! Амалиенау – место, куда вам захочется вернуться. Этот район вилл обладает поистине магическим притяжением, его улочки отправят вас в путешествие во времени без малого на сотню лет назад.
Таких мест в городе и области все меньше и меньше, каждая вилла в этом районе уникальна. У вас есть возможность прикоснуться к столетним букам и липам, которых здесь в изобилии, узнать историю этого района и рассказы о людях, которые жили в этих роскошных виллах. Мы прогуляемся по тихим и живописным улицам, где можно спокойно отдохнуть от городской суеты. Будет не скучно и интересно!
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Всю дополнительную информацию можно узнать
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Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
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