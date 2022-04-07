Об экскурсии

Приехав в Калининград, вы наверняка услышите слово «amalienau», и скорее всего захотите разузнать о нем побольше! Амалиенау – место, куда вам захочется вернуться. Этот район вилл обладает поистине магическим притяжением, его улочки отправят вас в путешествие во времени без малого на сотню лет назад.

Таких мест в городе и области все меньше и меньше, каждая вилла в этом районе уникальна. У вас есть возможность прикоснуться к столетним букам и липам, которых здесь в изобилии, узнать историю этого района и рассказы о людях, которые жили в этих роскошных виллах. Мы прогуляемся по тихим и живописным улицам, где можно спокойно отдохнуть от городской суеты. Будет не скучно и интересно!