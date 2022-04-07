Сказочный Amalienau: место где захочется остаться

Приехав в Калининград, вы наверняка услышите слово «amalienau»

Индивидуальная
Приехав в Калининград, вы наверняка услышите слово «amalienau», и скорее всего захотите разузнать о нем побольше! Амалиенау – место, куда вам захочется вернуться.

Этот район вилл обладает поистине магическим притяжением, его улочки отправят вас в путешествие во времени без малого на сотню лет назад.
Сказочный Amalienau: место где захочется остаться
Сказочный Amalienau: место где захочется остаться
Сказочный Amalienau: место где захочется остаться
Сказочный Amalienau: место где захочется остаться
Сказочный Amalienau: место где захочется остаться
Сказочный Amalienau: место где захочется остаться

Что вас ожидает 🤩

  • Район старинных вилл Амалиенау
  • Довоенные виллы
  • Кирха королевы Луизы

Об экскурсии

Приехав в Калининград, вы наверняка услышите слово «amalienau», и скорее всего захотите разузнать о нем побольше! Амалиенау – место, куда вам захочется вернуться. Этот район вилл обладает поистине магическим притяжением, его улочки отправят вас в путешествие во времени без малого на сотню лет назад.
Таких мест в городе и области все меньше и меньше, каждая вилла в этом районе уникальна. У вас есть возможность прикоснуться к столетним букам и липам, которых здесь в изобилии, узнать историю этого района и рассказы о людях, которые жили в этих роскошных виллах. Мы прогуляемся по тихим и живописным улицам, где можно спокойно отдохнуть от городской суеты. Будет не скучно и интересно!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: пр-т Победы, 1, Калининград, Калининградская обл
Завершение: Проспект Мира, 65, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Всю дополнительную информацию можно узнать
  • Связавшись со мной по телефону в Viber\WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00

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