Спектакль «Гамлет» в кирхе Алленбург

Экскурсия в Калининград: Живой спектакль Гамлет в исторической кирхе Алленбург

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Этим летом близ Калининграда впервые пройдет современная театральная постановка «Гамлет» с талантливыми петербургскими актерами, которые проживут трагическую историю XXI века, написанную Уильямом Шекспиром 500 лет назад. На время показов здание и убранство кирхи Алленбург перевоплотится в целый датский город — Эльсинор. Не пропустите!
Спектакль «Гамлет» в кирхе Алленбург
Спектакль «Гамлет» в кирхе Алленбург
Спектакль «Гамлет» в кирхе Алленбург
Спектакль «Гамлет» в кирхе Алленбург
Спектакль «Гамлет» в кирхе Алленбург
Спектакль «Гамлет» в кирхе Алленбург
Ближайшие даты:
26
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • 17:30 – выезд из Калининграда (Рыбная деревня, напротив отеля «Кайзерхоф»), в пос. Дружба (кирха Алленбург) с видеопросмотром истории создания спектакля «Гамлет» от режиссера Марии Милютиной.
  • 19:00 – ориентировочное прибытие в пос. Дружба (кирха Алленбург). Приветственная кружка эля!
  • 19:00-20:40 – спектакль «Гамлет». Digital-art, эпика, мистика и современные видео инсталляции на стенах кирхи XV века.
  • 20:40-21:00 – свободное время для фотосессии с артистами, знакомства с музеем кирхи, дегустации шекспировских напитков и алленбургских пирожков в баре кирхи (за дополнительную плату).
  • 21:00 выезд в Калининград.
  • О спектакле.
  • Режиссер – Мария Милютина.
  • В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев.
  • Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организованный трансфер в обе стороны
  • Услуги гида
  • Спектакль
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Улица Октябрьская, 8, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Важная информация
  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • А остальные деньги — в офисе туроператора
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
31 июля 2023
Привлекла сама идея представления в "декорациях" старого частично восстановленного здания кирхи. Уже обстановка погружала в атмосферу старинного замка, где могут бродить духи давно ушедших.
Понравилась игра актеров.
От фирмы-организатора хочется отметить очень комфортный трансферт.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
Необычные
Кирхи
Святые места

Похожие туры из Калининграда

Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
171 отзыв
В тренде
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Перенестись в Средние века, полюбоваться архитектурой и погулять по атмосферным городкам
в одном из 6 мест на выбор
26 авг
28 авг
30 авг
2 сен
19501 755 за человека
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область
Калининград, Центральная пл. 1 Руины замка Кёнигсб...
2 сен
4 сен
7 сен
10 сен
7 800 за всё до 4 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
26 авг
27 авг
1 сен
2 сен
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ