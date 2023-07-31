Экскурсия в Калининград: Живой спектакль Гамлет в исторической кирхе Алленбург
Этим летом близ Калининграда впервые пройдет современная театральная постановка «Гамлет» с талантливыми петербургскими актерами, которые проживут трагическую историю XXI века, написанную Уильямом Шекспиром 500 лет назад. На время показов здание и убранство кирхи Алленбург перевоплотится в целый датский город — Эльсинор. Не пропустите!
Ближайшие даты:
26
авг
авг
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- 17:30 – выезд из Калининграда (Рыбная деревня, напротив отеля «Кайзерхоф»), в пос. Дружба (кирха Алленбург) с видеопросмотром истории создания спектакля «Гамлет» от режиссера Марии Милютиной.
- 19:00 – ориентировочное прибытие в пос. Дружба (кирха Алленбург). Приветственная кружка эля!
- 19:00-20:40 – спектакль «Гамлет». Digital-art, эпика, мистика и современные видео инсталляции на стенах кирхи XV века.
- 20:40-21:00 – свободное время для фотосессии с артистами, знакомства с музеем кирхи, дегустации шекспировских напитков и алленбургских пирожков в баре кирхи (за дополнительную плату).
- 21:00 выезд в Калининград.
- О спектакле.
- Режиссер – Мария Милютина.
- В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев.
- Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Организованный трансфер в обе стороны
- Услуги гида
- Спектакль
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Улица Октябрьская, 8, Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Важная информация
- На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
- А остальные деньги — в офисе туроператора
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 июля 2023
Привлекла сама идея представления в "декорациях" старого частично восстановленного здания кирхи. Уже обстановка погружала в атмосферу старинного замка, где могут бродить духи давно ушедших.
Понравилась игра актеров.
От фирмы-организатора хочется отметить очень комфортный трансферт.
Понравилась игра актеров.
От фирмы-организатора хочется отметить очень комфортный трансферт.
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