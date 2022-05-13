Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье

Познакомиться с историей юга Калининградской области и открыть новые ракурсы в речном путешествии

Групповая
Маршрут пройдет по бывшей Натангии, земле пруссов и рыцарей Тевтонского ордена.

Вы познакомитесь с образцом готической храмовой архитектуры и подниметесь на крышу одной из крупнейших кирх в регионе.

Услышите историю Георгиевского креста и поразитесь работе старинной Правдинской ГЭС.

А ярким завершением поездки станет сплав по Лаве и посещение средневекового парка-музея Ушкуй.
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Сплав на байдарках и путешествие в Средневековье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Собор Правдинска и подъем

Из Калининграда мы направимся на юго-восток области. По пути поговорим о завоевании Тевтонским орденом языческих земель Натангии и Бартии. Первую остановку сделаем в Правдинске, где вы осмотрите Свято-Георгиевский собор — бывшую кирху Фридланда. Я познакомлю вас с ярким примером готический храмовой архитектуры и особой технологией, которую применяли при строительстве немецких кирх. Также вы услышите историю появления Георгиевского креста. Поднявшись на башню, взглянете на город с высоты 50 метров. А еще я покажу дом, в котором останавливался Наполеон.

Сплав на байдарках и погружение в быт Средневековья

Вы увидите Правдинскую ГЭС, построенную еще в эпоху Восточной Пруссии и работающую до сих пор. А затем пересядете на байдарки и отправитесь вниз по течению реки Лавы, осматривая живописные панорамы с воды. Конечной точкой путешествия станет историко-культурный парк «Средневековье городище Ушкуй». Здесь вы познакомитесь с реконструированной жизнью и бытом края в Средние века, посетите общинный дом, узнаете о местных ремеслах и даже сможете примерить образ былинного воина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле Мерседес Спринтер и сплав на байдарках
  • Обед оплачивается отдельно — 250 руб. /человека
  • Ограничения по возрасту — дети до 12 лет могут поехать только со взрослыми
  • Желательно иметь минимальную физподготовку и позаботиться об одежде и обуви, подходящих для сплава

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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