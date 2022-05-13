Что вас ожидает

Собор Правдинска и подъем

Из Калининграда мы направимся на юго-восток области. По пути поговорим о завоевании Тевтонским орденом языческих земель Натангии и Бартии. Первую остановку сделаем в Правдинске, где вы осмотрите Свято-Георгиевский собор — бывшую кирху Фридланда. Я познакомлю вас с ярким примером готический храмовой архитектуры и особой технологией, которую применяли при строительстве немецких кирх. Также вы услышите историю появления Георгиевского креста. Поднявшись на башню, взглянете на город с высоты 50 метров. А еще я покажу дом, в котором останавливался Наполеон.

Сплав на байдарках и погружение в быт Средневековья

Вы увидите Правдинскую ГЭС, построенную еще в эпоху Восточной Пруссии и работающую до сих пор. А затем пересядете на байдарки и отправитесь вниз по течению реки Лавы, осматривая живописные панорамы с воды. Конечной точкой путешествия станет историко-культурный парк «Средневековье городище Ушкуй». Здесь вы познакомитесь с реконструированной жизнью и бытом края в Средние века, посетите общинный дом, узнаете о местных ремеслах и даже сможете примерить образ былинного воина.

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