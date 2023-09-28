Встречаем вас в аэропорту и отправляемся в Калининград. Первая точка маршрута — Кафедральный собор. С помощью VR-технологий погрузимся в историческое прошлое этого места.

После доберёмся до Астрономического бастиона, где ранее располагалась Кёнигсбергская обсерватория. Здесь вы сможете отдохнуть после дороги в кафе за чашечкой кофе.

Далее нас ждёт обзорная экскурсия по городу: увидим район старинных вилл XIX века, посмотрим на сохранившиеся фрагменты крепости, прогуляемся по старым и современным паркам и скверам. Пообедаем в ресторане «Мушкино» местными блюдами. Вечером посетим спектакль «Сад загадок» в кукольном театре.

После 17:30 заселимся в хостел «Луиза», находящийся в историческом районе Амалиенау.