Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда

Увидеть район старинных вилл, узнать тайны жизни Средневековья и подняться на Высоту Мюллера

Описание
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О гиде
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Берём друзей и отправляемся в небанальный тур по Калининграду и области.

За 4 дня вы посетите самые известные достопримечательности, а также насладитесь представлением в кукольном театре, сплавитесь по реке Лаве.

Мы увидим замки Талпакен и Шаакен, ощутим атмосферу маленького немецкого города в Зеленоградске и продегустируем с вином 6 сортов сыра и разные виды шоколада.

На протяжении всего путешествия вы будете жить в историческом районе Амалиенау в трёхэтажной немецкой вилле начала XX века.
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Сплав на байдарках, замки и топовые локации Калининграда
Ближайшие даты:
28
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград! Кафедральный собор, астрономический бастион и кукольный театр

Встречаем вас в аэропорту и отправляемся в Калининград. Первая точка маршрута — Кафедральный собор. С помощью VR-технологий погрузимся в историческое прошлое этого места.

После доберёмся до Астрономического бастиона, где ранее располагалась Кёнигсбергская обсерватория. Здесь вы сможете отдохнуть после дороги в кафе за чашечкой кофе.

Далее нас ждёт обзорная экскурсия по городу: увидим район старинных вилл XIX века, посмотрим на сохранившиеся фрагменты крепости, прогуляемся по старым и современным паркам и скверам. Пообедаем в ресторане «Мушкино» местными блюдами. Вечером посетим спектакль «Сад загадок» в кукольном театре.

После 17:30 заселимся в хостел «Луиза», находящийся в историческом районе Амалиенау.

Добро пожаловать в Калининград! Кафедральный собор, астрономический бастион и кукольный театрДобро пожаловать в Калининград! Кафедральный собор, астрономический бастион и кукольный театрДобро пожаловать в Калининград! Кафедральный собор, астрономический бастион и кукольный театрДобро пожаловать в Калининград! Кафедральный собор, астрономический бастион и кукольный театр
2 день

Знаменск: сплав на байдарках, отдых на пляже и вечер в авторском коктейльном баре

В 09:00 стартуем от хостела в город Знаменск. Там расположилась Ферма Тюниных, где вы и совершите сплав на двухместных байдарках по реке Лаве. Маршрут Талпаки — Знаменск составляет 13 км. Во время сплава вы насладитесь невероятными природными пейзажами, увидите замок Талпакен и другие исторические памятники.

По возвращении вновь пообедаем местными блюдами, посмотрим на кирху XIII века. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на небольшом уютном пляже или прогуляться по улочкам города. За дополнительную плату можно покататься на сапах или на кораблике.

Вечером отправимся в авторский коктейльный бар (счёт оплачивается индивидуально) и расслабимся после насыщенного активного дня.

Знаменск: сплав на байдарках, отдых на пляже и вечер в авторском коктейльном бареЗнаменск: сплав на байдарках, отдых на пляже и вечер в авторском коктейльном бареЗнаменск: сплав на байдарках, отдых на пляже и вечер в авторском коктейльном бареЗнаменск: сплав на байдарках, отдых на пляже и вечер в авторском коктейльном бареЗнаменск: сплав на байдарках, отдых на пляже и вечер в авторском коктейльном баре
3 день

Куршская коса и Зеленоградск

В 11:00 выезжаем на Куршскую косу — визитную карточку Калининградской области и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по экотропам, а затем поднимемся на Высоту Мюллера, чтобы полюбоваться открывающимися с неё видами. Пообедаем, пересядем на катер и отправимся на 2-часовую прогулку по заливу. После поедем в Зеленоградск, где посетим Музей архитектуры и истории Кёнигсберга. Завершим день прогулкой по вечернему городу.

Окончание экскурсии — 20:00.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
4 день

Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»

Сегодня продолжим исследовать Калининградскую область. Посетим Низовье, где находится замок XIII века, в котором Пётр I останавливался во время Великого Посольства. Пообедаем в ресторанно-гостиничном комплексе «Нессельбек». После этого проведём время в замке Шаакен, прогуляемся по его залам и подвалам, узнаем тайны жизни Средневековья. Вблизи замка расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакен Дорф». Здесь мы продегустируем с вином лучшие сорта сыра и разные виды шоколада.

Около 15:00 наша программа закончится, мы отвезем вас в аэропорт. До новых встреч!

Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Храброво», 10:00
Завершение: Аэропорт «Храброво», 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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