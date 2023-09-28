Увидеть район старинных вилл, узнать тайны жизни Средневековья и подняться на Высоту Мюллера
За 4 дня вы посетите самые известные достопримечательности, а также насладитесь представлением в кукольном театре, сплавитесь по реке Лаве.
Мы увидим замки Талпакен и Шаакен, ощутим атмосферу маленького немецкого города в Зеленоградске и продегустируем с вином 6 сортов сыра и разные виды шоколада.
На протяжении всего путешествия вы будете жить в историческом районе Амалиенау в трёхэтажной немецкой вилле начала XX века.
сен
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград! Кафедральный собор, астрономический бастион и кукольный театр
Встречаем вас в аэропорту и отправляемся в Калининград. Первая точка маршрута — Кафедральный собор. С помощью VR-технологий погрузимся в историческое прошлое этого места.
После доберёмся до Астрономического бастиона, где ранее располагалась Кёнигсбергская обсерватория. Здесь вы сможете отдохнуть после дороги в кафе за чашечкой кофе.
Далее нас ждёт обзорная экскурсия по городу: увидим район старинных вилл XIX века, посмотрим на сохранившиеся фрагменты крепости, прогуляемся по старым и современным паркам и скверам. Пообедаем в ресторане «Мушкино» местными блюдами. Вечером посетим спектакль «Сад загадок» в кукольном театре.
После 17:30 заселимся в хостел «Луиза», находящийся в историческом районе Амалиенау.
Знаменск: сплав на байдарках, отдых на пляже и вечер в авторском коктейльном баре
В 09:00 стартуем от хостела в город Знаменск. Там расположилась Ферма Тюниных, где вы и совершите сплав на двухместных байдарках по реке Лаве. Маршрут Талпаки — Знаменск составляет 13 км. Во время сплава вы насладитесь невероятными природными пейзажами, увидите замок Талпакен и другие исторические памятники.
По возвращении вновь пообедаем местными блюдами, посмотрим на кирху XIII века. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть на небольшом уютном пляже или прогуляться по улочкам города. За дополнительную плату можно покататься на сапах или на кораблике.
Вечером отправимся в авторский коктейльный бар (счёт оплачивается индивидуально) и расслабимся после насыщенного активного дня.
Куршская коса и Зеленоградск
В 11:00 выезжаем на Куршскую косу — визитную карточку Калининградской области и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляемся по экотропам, а затем поднимемся на Высоту Мюллера, чтобы полюбоваться открывающимися с неё видами. Пообедаем, пересядем на катер и отправимся на 2-часовую прогулку по заливу. После поедем в Зеленоградск, где посетим Музей архитектуры и истории Кёнигсберга. Завершим день прогулкой по вечернему городу.
Окончание экскурсии — 20:00.
Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»
Сегодня продолжим исследовать Калининградскую область. Посетим Низовье, где находится замок XIII века, в котором Пётр I останавливался во время Великого Посольства. Пообедаем в ресторанно-гостиничном комплексе «Нессельбек». После этого проведём время в замке Шаакен, прогуляемся по его залам и подвалам, узнаем тайны жизни Средневековья. Вблизи замка расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакен Дорф». Здесь мы продегустируем с вином лучшие сорта сыра и разные виды шоколада.
Около 15:00 наша программа закончится, мы отвезем вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт «Храброво», 10:00Завершение: Аэропорт «Храброво», 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.