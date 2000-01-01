Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами.



После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.



Совершите прогулку к кирхе 13 века, а так же посмотрите на замок рыцарей тевтонского ордена Тапиау.