Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут

Сплав проходит в уникальном месте - устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите...

Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами.

После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.

Совершите прогулку к кирхе 13 века, а так же посмотрите на замок рыцарей тевтонского ордена Тапиау.
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут
Сплав Project: байдарочно-экскурсионный маршрут

Что вы увидите 🤩

  • Устье реки Лава
  • Кирха 13 века
  • Замок рыцарей тевтонского ордена Тапиау.

Что вас ждет:

  • Восторг от роскошных живописных пейзажей, чувство единения с природой, стремление к достижению поставленной цели, отдых от повседневности, заряд бодрости — все это вы ощутите в нашем путешествии.

Первая часть:

  • Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами. После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.

Вторая часть:

  • Во второй части тура вы познакомитесь с историей интереснейших мест Калининградской области. Совершите прогулку к кирхе 13 века, а так же посмотрите на замок рыцарей тевтонского ордена Тапиау.

Организационные моменты:

  • Тур в выходные возможен только при наборе группы от 4 человек и при благоприятных погодных условия.
  • Для группы от 4 человек тур возможен в любой день.

Цены на экскурсию

Для группы 5-30 человек
Стандартный
2 000 ₽
Дети до 16 лет
1 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Калининграда и обратно
  • Сплав с инструктором
  • Прокат байдарок и оборудования
  • Прогулка по историческим местам.
Место начала и завершения
Центральная пл., д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Суббота, Воскресенье в 10:00

Екатерина С.
Екатерина С.
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