Восторг от роскошных живописных пейзажей, чувство единения с природой, стремление к достижению поставленной цели, отдых от повседневности, заряд бодрости — все это вы ощутите в нашем путешествии.
Первая часть:
Сплав проходит в уникальном месте — устье реки Лава, где она сливается с Преголей, там вы увидите шикарный водопад и насладитесь природными и историческими красотами. После сплава вы можете отдохнуть на берегу реки, поиграть в активные игры и покушать вкусный обед из фермерских продуктов.
Вторая часть:
Во второй части тура вы познакомитесь с историей интереснейших мест Калининградской области. Совершите прогулку к кирхе 13 века, а так же посмотрите на замок рыцарей тевтонского ордена Тапиау.
Организационные моменты:
Тур в выходные возможен только при наборе группы от 4 человек и при благоприятных погодных условия.
Для группы от 4 человек тур возможен в любой день.
Цены на экскурсию
Для группы 5-30 человек
Стандартный
2 000 ₽
Дети до 16 лет
1 800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из Калининграда и обратно
Сплав с инструктором
Прокат байдарок и оборудования
Прогулка по историческим местам.
Место начала и завершения
Центральная пл., д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.