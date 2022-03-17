Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках

Если вы устали от традиционных групповых экскурсий, то это экскурсия для вас

Групповая
Если вы устали от традиционных групповых экскурсий, то это экскурсия для вас.

Мы решили объединить в одном туре — историческую и адреналиновую части.

Сперва мы сплавимся по реке к водопадам на байдарках, а затем познакомимся с историей средневекового Велау.

А еще вас ждет обед из свежайших продуктов на ферме.

Получите максимум эмоций за один день!
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках

Что вы можете увидеть 🤩

  • Поселок Знаменск
  • Река Лава
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

В 09:30 мы с вами отправимся из Калининграда в Знаменск. Трансфер от Калининграда занимает около часа. После сплава на байдарках или речном трамвайчике «Лаваход» предусмотрен комплексный обед на ферме. После отдыха мы отправимся на увлекательную экскурсию по Знаменску. Вы услышите рассказ об истории Велау, основанном в далёком 1336 году. В 15:30 — ориентировочное время отправление на туристическом автобусе в Калининград.
Cплав на байдарках или речном трамвайчике «Лаваход»
Сплав начинается на месте слияния рек Лавы и Преголи. Именно здесь находится уютная ферма с причалом. Наш двухчасовой сплав в сторону живописного водопада стартует после инструктажа. Во время нашего путешествия вы насладитесь восхитительными природными пейзажами, погрузитесь в состояние спокойствия и умиротворенности. Только в ходе сплава можно рассмотреть водяную мельницу, шлюз и промышленные строения. Дойдя до водопада мы сделаем остановку для фото, насладимся видами, мощью и шумом водных потоков.

Обед

После сплава Вас ожидает вкусные домашний обед из свежих фермерских продуктов. А затем можно будет отдохнуть на берегу реке, поиграть в дартс, настольный теннис, попрыгать на батуте и покататься на велосипедах.

Экскурсия по Знаменску

После отдыха мы отправимся на увлекательную экскурсия по Знаменску. Вы услышите рассказ об истории Велау, основанном в далёком 1336 году. Эти территории некогда принадлежали Тевтонскому ордену, а потому таят в себе много исторических тайн и загадок.
Вы своими глазами увидите старинную кирху Святого Якоба XIV века, где хранилась библия Мартина Лютера; городскую водонапорную башню и католическую церковь Скорбящей Божией Матери начала XX века. Прогуляетесь до здания немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня учатся местные дети.

Организационные моменты

  • Сплав на байдарках подходит для совсем неопытных и физически не подготовленных людей, а также для детей. Река в этих местах спокойная, без порогов. Продолжительность водного маршрута около 2 часов (6 км).
  • Для тех, кто не желает справляться на байдарках, мы предлагаем насладиться размеренной прогулкой по тому же маршруту на комфортном речном кораблике «Лаваход».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение
  • Пешеходная экскурсия по Знаменску
Что не входит
  • Аренда байдарки — 590 руб/чел
  • Прогулка по реке Лава на Лаваходе — 590 руб/чел (при группе от 4-х человек)
  • Комплексный обед — 500 рублей или заказ по меню
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Каждые среда, суббота и воскресенье
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой: сменную одежду
  • головной убор
  • солнцезащитный крем
  • питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждые среда, суббота и воскресенье

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