Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

В 09:30 мы с вами отправимся из Калининграда в Знаменск. Трансфер от Калининграда занимает около часа. После сплава на байдарках или речном трамвайчике «Лаваход» предусмотрен комплексный обед на ферме. После отдыха мы отправимся на увлекательную экскурсию по Знаменску. Вы услышите рассказ об истории Велау, основанном в далёком 1336 году. В 15:30 — ориентировочное время отправление на туристическом автобусе в Калининград.

Cплав на байдарках или речном трамвайчике «Лаваход»

Сплав начинается на месте слияния рек Лавы и Преголи. Именно здесь находится уютная ферма с причалом. Наш двухчасовой сплав в сторону живописного водопада стартует после инструктажа. Во время нашего путешествия вы насладитесь восхитительными природными пейзажами, погрузитесь в состояние спокойствия и умиротворенности. Только в ходе сплава можно рассмотреть водяную мельницу, шлюз и промышленные строения. Дойдя до водопада мы сделаем остановку для фото, насладимся видами, мощью и шумом водных потоков.

Обед

После сплава Вас ожидает вкусные домашний обед из свежих фермерских продуктов. А затем можно будет отдохнуть на берегу реке, поиграть в дартс, настольный теннис, попрыгать на батуте и покататься на велосипедах.

Экскурсия по Знаменску

После отдыха мы отправимся на увлекательную экскурсия по Знаменску. Вы услышите рассказ об истории Велау, основанном в далёком 1336 году. Эти территории некогда принадлежали Тевтонскому ордену, а потому таят в себе много исторических тайн и загадок.

Вы своими глазами увидите старинную кирху Святого Якоба XIV века, где хранилась библия Мартина Лютера; городскую водонапорную башню и католическую церковь Скорбящей Божией Матери начала XX века. Прогуляетесь до здания немецкой орденской школы Велау, в которой сегодня учатся местные дети.

Организационные моменты