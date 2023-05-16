SURF CAMP mini
Прокачка новичков до продвинутого уровня и мощные тренировки для профи в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд!
Заселиться во FridayCenter можно с 08:00 до 18:00.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
Тренировка, прогулка по Калининграду
Завтракаем и выезжаем в Зеленоградск.
Знакомимся с тренерами, внимательно изучаем теорию на берегу.
Учимся натягивать гидрокостюм за минуту и первый раз заходим в воду.
Обедаем на пляже (доп. плата).
Возвращаемся в Калининград.
После небольшого отдыха прогуляемся по старинному району Кёнигсберга.
Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде — почему этот район так хорошо сохранился?
Кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции Кёнигсберга поддерживаются сейчас?
На этой прогулке мы почувствуем дух старого европейского города.
На ужин вернёмся в комплекс.
Тренировка, Зеленоградск на электросамокатах
После завтрака едем в Зеленоградск.
Теория и практика в море.
Время на обед на споте (доп. плата).
Во второй половине дня катаемся на электросамокатах по Зеленоградску.
Погружаемся в историю курортного города начала XX века.
Уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.
На ужин возвращаемся в комплекс.
Отъезд
Завтракаем в комплексе.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 1 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 4 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Две тренировки по сёрфингу по 2,5 часа
- Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
- Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
- Полный комплект снаряжения для тренировок
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Проживание, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда, поздний выезд в день отъезда
- Завтраки и ужины по программе
- Приветственный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание: обеды
- Трансферы из/в аэропорт
- Одноместное размещение
- Страховка
- Посещение сауны
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дождевик;
- ветровка;
- комплект футболок;
- флисовая кофта;
- спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм;
- спортивные кроссовки;
- тапочки для нахождения в комплексе проживания;
- обувь для бассейна/душа (сланцы);
- купальные костюмы;
- предметы гигиены — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- личная аптечка.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi.
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
- Может ли измениться программа?
В случае неблагоприятной погоды, экскурсии на электросамокате и велосипеде могут быть изменены на пешеходные экскурсии.
Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.