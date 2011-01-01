Максим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Янтарный — немецкий Пальмникен

Город 🏙️ солнечного камня станет нашей первой остановкой. Вы узнаете о давности этого поселения и о том, как добыча янтаря дала толчок к развитию города. Мы посетим янтарный комбинат, вы узнаете о свойствах застывшей смолы и сможете приобрести изделия из нее. Кроме того, вы осмотрите кирху 19 века, услышите любопытные детали об историческом отеле Schloss и прогуляетесь 👣 по парку Морица Беккера, заложенному почти полсотни лет назад.

И, конечно, отдохнете на пляже, который получил награду «Голубой флаг» и вошел в список чистейших пляжей мира. Белоснежный песок, отличная инфраструктура и целебный морской воздух — очевидное подтверждение его статуса.

Зеленый Светлогорск

После мы отправимся в Светлогорск, бывший Раушен. Вы услышите о рыцаре, подарившем немецкое название городу, поймете, как курорту удалось сохранить свои постройки в военные годы. Старинные и современные особняки, зеленые аллеи и широкий променад у моря 🌊 убедят вас, что город не зря так популярен среди отдыхающих. В сувенирных лавках и магазинах янтаря вы сможете найти подарки для своих близких, а после мы отправимся обратно в Калининград.

Организационные детали