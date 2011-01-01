Максим проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью

Услышать о добыче солнечного камня, осмотреть старинные виллы и надышаться морским воздухом

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Оба города — must visit для гостей Калининградской области.

Вы побываете на янтарном комбинате, прогуляетесь 👣 по парку Морица Беккера и сделаете яркие снимки на чистейшем в России пляже.

Курортный Светлогорск удивит вас обилием зелени, уютными виллами и обустроенной набережной у самого моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 600 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью

Что вас ожидает

Янтарный — немецкий Пальмникен
Город 🏙️ солнечного камня станет нашей первой остановкой. Вы узнаете о давности этого поселения и о том, как добыча янтаря дала толчок к развитию города. Мы посетим янтарный комбинат, вы узнаете о свойствах застывшей смолы и сможете приобрести изделия из нее. Кроме того, вы осмотрите кирху 19 века, услышите любопытные детали об историческом отеле Schloss и прогуляетесь 👣 по парку Морица Беккера, заложенному почти полсотни лет назад.
И, конечно, отдохнете на пляже, который получил награду «Голубой флаг» и вошел в список чистейших пляжей мира. Белоснежный песок, отличная инфраструктура и целебный морской воздух — очевидное подтверждение его статуса.

Зеленый Светлогорск
После мы отправимся в Светлогорск, бывший Раушен. Вы услышите о рыцаре, подарившем немецкое название городу, поймете, как курорту удалось сохранить свои постройки в военные годы. Старинные и современные особняки, зеленые аллеи и широкий променад у моря 🌊 убедят вас, что город не зря так популярен среди отдыхающих. В сувенирных лавках и магазинах янтаря вы сможете найти подарки для своих близких, а после мы отправимся обратно в Калининград.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у Дома Советов
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Максим проводит ещё 1 экскурсию

Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива
3 500
2.5 часа
Сафари на квадроциклах по побережью Калининградского залива
Покорить бездорожье, проехать по сосновому бору и ощутить драйв!

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
440 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау