Янтарный и Светлогорск - эти оба курорта — must visit для гостей Калининградской области.

Вы побываете на янтарном комбинате, прогуляетесь 👣 по парку Морица Беккера и сделаете яркие снимки на чистейшем в России пляже. Курортный Светлогорск удивит вас обилием зелени, уютными виллами и обустроенной набережной у самого моря 🌊