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Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью

Другие М.
Другие М. – Гид из Калининграда
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 150 ₽ за человека

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Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью

Что вы увидите

  • Янтарный
  • SCHLOSS-отеля
  • парк имени Морица Беккера
  • пляж
  • Янтарный комбинат
  • обзорная по Светлогорску.
Янтарный и Светлогорск - эти оба курорта — must visit для гостей Калининградской области.
Вы побываете на янтарном комбинате, прогуляетесь 👣 по парку Морица Беккера и сделаете яркие снимки на чистейшем в России пляже. Курортный Светлогорск удивит вас обилием зелени, уютными виллами и обустроенной набережной у самого моря 🌊
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается:
  • посещение янтарного комбината (при группе от 10 человек) - 350 руб.
  • Если Янтарный комбинат закрыт для посетителей, взамен посетим янтарные фабрики и янтарную мануфактуру.
  • питание
Начало и место завершения
🚩 парковка у Дома Советов, ул Шевченко, д. 4
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Другие М.
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