Янтарный и Светлогорск - эти оба курорта — must visit для гостей Калининградской области.
Вы побываете на янтарном комбинате, прогуляетесь 👣 по парку Морица Беккера и сделаете яркие снимки на чистейшем в России пляже. Курортный Светлогорск удивит вас обилием зелени, уютными виллами и обустроенной набережной у самого моря 🌊
Что входит
транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Дополнительно оплачивается:
посещение янтарного комбината (при группе от 10 человек) - 350 руб.
Если Янтарный комбинат закрыт для посетителей, взамен посетим янтарные фабрики и янтарную мануфактуру.
питание
Начало и место завершения
🚩 парковка у Дома Советов, ул Шевченко, д. 4
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.