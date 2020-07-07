Отдых на море открыли в XVIII веке и с тех пор свежий воздух, солнце и морская вода стали считаться полезными, а по всему миру начали создаваться курорты. Наше знакомство с курортной жизнью пройдёт в самом сердце жемчужины Калининградского побережья – города Светлогорска. Почувствовав себя путешественниками, прибывшими на вокзал приморского поселения, мы прогуляемся с вами по его тихим улочкам с чарующей атмосферой, где увидим старинные городские виллы и современные фешенебельные дома. Полюбуемся величественным комплексом Курхауса и головокружительным серпантином в долине Марса, а затем неспешно дойдем до главной лестницы, ведущей к берегу Балтийского моря, где непременно насладимся видами его изменчивой водной глади. По пути мы вспомним волшебные сказки Гофмана, услышим тихий шелест листвы старых деревьев и, конечно же, не оставим без внимания символ города – Водонапорную башню, возвышающуюся на углу Лиственничного парка.

А в завершении увидим самый большой театр эстрады на русской Балтике - место проведения таких знаковых событий, как «Голосящий Ки

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Н» и кинофестиваль «Балтийские дебюты» Продолжительность - 2 часа 30 минут Экскурсию проводит Татьяна Удовенко