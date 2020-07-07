Светлогорск, или русский Баден-Баден
Почувствовав себя путешественниками, прибывшими на вокзал приморского поселения, мы прогуляемся с вами по тихим улочкам Светлогорска с чарующей атмосферой, где увидим старинные городские виллы и современные фешенебельные дома.
Экскурсия пройдет в живом онлайн-формате: я буду гулять по Светлогорску в прямом эфире и показывать вам достопримечательности по маршруту. Мы полюбуемся величественным комплексом Курхауса и головокружительным серпантином в долине Марса. Увидим символ города Водонапорную башню и самый большой театр эстрады на русской Балтике. И, конечно, насладимся видом Балтийского моря и послушаем шум волн.
Экскурсия пройдет в живом онлайн-формате: я буду гулять по Светлогорску в прямом эфире и показывать вам достопримечательности по маршруту. Мы полюбуемся величественным комплексом Курхауса и головокружительным серпантином в долине Марса. Увидим символ города Водонапорную башню и самый большой театр эстрады на русской Балтике. И, конечно, насладимся видом Балтийского моря и послушаем шум волн.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Виллы Светлогорска
- Водонапорная башня
- Здание Курхауса
- Спуск к Солнечным часам и море
- Восстановленный отель Хартман
- Удивительный отель Мадам Эль
- Янтарь-холл и многое-многое другое!
Описание
Отдых на море открыли в XVIII веке и с тех пор свежий воздух, солнце и морская вода стали считаться полезными, а по всему миру начали создаваться курорты. Наше знакомство с курортной жизнью пройдёт в самом сердце жемчужины Калининградского побережья – города Светлогорска. Почувствовав себя путешественниками, прибывшими на вокзал приморского поселения, мы прогуляемся с вами по его тихим улочкам с чарующей атмосферой, где увидим старинные городские виллы и современные фешенебельные дома. Полюбуемся величественным комплексом Курхауса и головокружительным серпантином в долине Марса, а затем неспешно дойдем до главной лестницы, ведущей к берегу Балтийского моря, где непременно насладимся видами его изменчивой водной глади. По пути мы вспомним волшебные сказки Гофмана, услышим тихий шелест листвы старых деревьев и, конечно же, не оставим без внимания символ города – Водонапорную башню, возвышающуюся на углу Лиственничного парка.
А в завершении увидим самый большой театр эстрады на русской Балтике - место проведения таких знаковых событий, как «Голосящий Ки
Ви
Н» и кинофестиваль «Балтийские дебюты» Продолжительность - 2 часа 30 минут Экскурсию проводит Татьяна Удовенко
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Нет дополнительных платежей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Светлогорск, ул. Ленина 33Завершение: Светлогорск, ул. Ленина 11, Янтарь-Холл
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
х
хмельниченко
7 июля 2020
O
Olesia
26 июня 2020
Замечательная, длительная и увлекательная экскурсия по Светлогорску! Строения этого необычного города поражают своей красотой! Татьяна-прекрасный,позитивный гид и рассказчик, отлично осветила все достопримечательности этого красивого и необычного города! И спасибо,что провели экс-ю по такой чудесной грязелечебнице! Сразу захотелось к вам приехать!!!
Ю
Юлия
26 июня 2020
И
Ирина
26 июня 2020
Е
Елена
26 июня 2020
Понравилось. Узнала новое о любимом городе.
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