Нас ожидает экскурсия ⛳ в Замок 🏰 Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей 🖼 инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию — фотосессия 📷 в рыцарских доспехах, катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату).

А после вас ожидает прогулка 👣 по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. Rauschen). Во время экскурсии 🧭 по Светлогорску вы узнаете легенды и историю 📖 этого удивительного городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. Посмотрим красивые 🤩 сувениры 🎁 в магазине «Парк янтарного периода» с необычной интерактивной экспозицией – движущимися фигурами динозавров.