Об экскурсии

Альтштадт и Кнайпхоф — два города из трёх, которые позднее составили единый Кёнигсберг. Неумолимые конкуренты, пытавшиеся доказать, кто лучше в ходе кровопролитных столкновений.

Вы узнаете, чем жили и дышали здесь люди с конца XIII века, прикоснётесь к тайнам некогда существовавших поселений. Трепет, мурашки по коже, стрелки часов переводятся назад…