Свидание с городом-призраком

Альтштадт и Кнайпхоф - два города из трёх, которые позднее составили единый Кёнигсберг

Индивидуальная
Альтштадт и Кнайпхоф — два города из трёх, которые позднее составили единый Кёнигсберг.

Неумолимые конкуренты, пытавшиеся доказать, кто лучше в ходе кровопролитных столкновений.
Свидание с городом-призраком
Свидание с городом-призраком
Свидание с городом-призраком
Свидание с городом-призраком
Свидание с городом-призраком
Свидание с городом-призраком
Свидание с городом-призраком

Что вас ожидает 🤩

  • Главные достопримечательности Калининграда:
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Синагога
  • Хомлин и др

Об экскурсии

Альтштадт и Кнайпхоф — два города из трёх, которые позднее составили единый Кёнигсберг. Неумолимые конкуренты, пытавшиеся доказать, кто лучше в ходе кровопролитных столкновений.
Вы узнаете, чем жили и дышали здесь люди с конца XIII века, прикоснётесь к тайнам некогда существовавших поселений. Трепет, мурашки по коже, стрелки часов переводятся назад…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Персональный гид-экскурсовод
Что не входит
  • Личные расходы (еда, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
Завершение: Улица Канта, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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