Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург

Возможность окунуться в мир Средневековья, прикоснуться к истории Рыцарского ордена - ценный подарок от сохранившихся до

Индивидуальная
Возможность окунуться в мир Средневековья, прикоснуться к истории Рыцарского ордена — ценный подарок от сохранившихся до наших дней замков XIII века.
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Вальдау
  • Замок Интербург
  • Замок Георгенбур
  • Конный завод
  • Храм Святого Бруно
  • Православный собор Архангела Михаила
  • Исторические места Черняховска (Инстербурга)

Об экскурсии

Возможность окунуться в мир Средневековья, прикоснуться к истории Рыцарского ордена — ценный подарок от сохранившихся до наших дней замков XIII века.
В рамках нашей экскурсии вы увидите старинный прусский замок Тевтонского ордена Вальдау, расположенный в посёлке Низовье, замки Интербург и Георгенбур — достопримечательности Черняховска, а также конный завод. Посмотрите на старинные памятники храмовой архитектуры, включая Храм Святого Бруно и православный собор Архангела Михаила, и прогуляетесь по знаковым историческим местам Черняховска (Инстербурга).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет в замок Вальдау (100 руб. /взрослый 50 руб. /детский, 300 руб. местная экскурсия)
  • Входной билет на конный завод (200 руб., включая конную прогулку (бронь по предварительной записи за 1 день, по желанию)
  • Обед, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь, 2, Калининград (Дом советов)
Завершение: Адрес вашей гостиницы
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • QR код не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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