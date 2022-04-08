Об экскурсии

Возможность окунуться в мир Средневековья, прикоснуться к истории Рыцарского ордена — ценный подарок от сохранившихся до наших дней замков XIII века.

В рамках нашей экскурсии вы увидите старинный прусский замок Тевтонского ордена Вальдау, расположенный в посёлке Низовье, замки Интербург и Георгенбур — достопримечательности Черняховска, а также конный завод. Посмотрите на старинные памятники храмовой архитектуры, включая Храм Святого Бруно и православный собор Архангела Михаила, и прогуляетесь по знаковым историческим местам Черняховска (Инстербурга).