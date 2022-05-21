Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Хотите увидеть настоящий средневековой городок с фахверковыми домиками, булыжной мостовой

Хотите увидеть настоящий средневековой городок с фахверковыми домиками, булыжной мостовой и живописным прудом, по которому некогда плавал зеленый остров? Побывать в старейшем и единственном средневековом замке в области, где сохранились строения середины XIV века и фрески, которых уже не осталось нигде в Европе? А может вы отважитесь залезть на 48-метровую башню Фридландской кирхи, чтобы оттуда увидеть ярко-красные черепичные крыши крошечных домиков старинного городка, где некогда произошло самое грандиозное сражение русских войск с наполеоновской армией? Или подняться на шахту самого большого шлюза Мазурского канала, и увидеть бурно падающие на его дно с 30-метровой высоты пенящиеся потоки воды? Тогда я приглашаю вас в захватывающее путешествие по юго-востоку Калининградской области!
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд

Что вас ожидает 🤩

  • Гвардейск:
  • Замок Тапиау
  • Городская ратуша
  • Лютеранская церковь XVII века
  • Знаменск:
  • Орденская кирха Святого Якоба, построенная в XIV веке
  • Водопад на реке Лава
  • Поселок Железнодорожный:
  • Средневековые фахверковые домики XVII века
  • Замок Гердауэн
  • Старая мельница
  • Поселок Озерки:
  • Шлюз Мазурского канала
  • Правдинск:
  • Кирха Святого Георгия
  • Руины крепостной стены
  • Домик Наполеона
  • Городской парк и памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому

Подробнее об экскурсии

Мы посетим такие исторические места, как Тапиау, Велау, Алленбург, Гердауэн, Фридланд. Не ищите эти города на современной карте мира. Не найдете. На их месте, после войны, когда Восточная Пруссия вошла в состав нашего государства, появились города Гвардейск, Знаменск, поселки Дружба, Железнодорожный и районный центр Правдинск. Но каждый из этих населенных пунктов хранит богатую историю, и мы обязательно с вами прикоснемся к ней.

Гвардейск – Тапиау

Здесь будет наша первая остановка. Свое прежнее название город получил от одноименного замка, строительство которого началось в 1255 году. Замок пережил не одно нападение пруссов и литовцев, был центром комтурства Тевтонского ордена и даже резиденцией герцога Альбрехта, основателя светского герцогства Пруссия. В разные столетия он был и опорным пунктом, и тюрьмой, и приютом для бедных.
Кроме замка мы увидим бывшую лютеранскую церковь XVII века, ныне православный храм Иоанна Предтечи, древние склады Ластадие, старинную городскую ратушу, а если повезет (по времени) то услышим бой курантов, когда стрелки на главных городских часах пустятся в пляс, а в открытых окнах ратуши появятся веселые человечки в шляпах и начнут исполнять на ксилофонах одну из мелодий Моцарта.

Знаменск – Велау

Следующей нашей остановкой будет поселок Знаменск. Мы увидим старинную Орденскую кирху Святого Якоба, построенную в XIV веке Магистром Тевтонского Ордена Винрихом фон Книпроде, семиарочный мост, переброшенный через реку Лава, заброшенный архитектурный комплекс бывшей провинциальной психиатрической и попечительской лечебницы Алленбурга.
При желании мы сможем совершить водную прогулку на «Лавоходе» — речном трамвайчике к водопаду. Это красивейшее место находится на окраине поселка и является одним из любимых мест отдыха жителей Знаменска и туристов, приезжающих насладиться красотой природы. По возвращении с водной прогулки вам предложат вкусный обед.
Безусловно изюминкой нашего путешествия станет посещение пятого шлюза Мазурского канала (Георгенфельде). Этот канал должен был соединить Мазурские озёра (в Польше) с бассейном реки Прегель и обеспечить выход в Балтику. Общая протяжённость его более 50 км. Шлюз №5 Георгенфельде в поселке Озерки был завершен на 95 процентов. Длина его шахты — 45 метров, ширина — 7,5 метров, глубина — 15 метров! Это грандиозное сооружение — настоящий бетонный исполин никого не оставит равнодушным.

Железнодорожный – Гердауэн

В поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, мы въедем со стороны полуразрушенного замка и старинной мельницы, в которой фашисты в годы войны прятали вывезенные из Советского Союза сокровища и поднимемся в «новый» средневековый городок, словно сошедший со старинной гравюры, с игрушечными фахверковыми домиками, резными ставнями и чугунными оградами. Восстановление старинного немецкого поселка еще продолжается, но и сегодня он уже завораживает приезжих своей «древней» красотой.

Правдинск – Фридланд

Завершим мы нашу поездку в городе Правдинске, бывшем Фридланде. Город этот с многовековой историей прекрасно сохранился. Помимо старинной крепостной стены и кирхи Святого Георгия, насчитывающей более семи веков, мы увидим здание Большого госпиталя, построенного в конце XVII века. Во время Фридландского сражения в здании размещался госпиталь для русских солдат. Считается, что Лев Толстой в романе «Война и мир» описывал именно этот госпиталь.
Я расскажу вам о кровопролитном сражении, которое показало мужество и героизм русских воинов. Не случайно отсчёт номеров одной из самых известных воинских наград России «Георгиевский крест» ведётся от Фридландского сражения, а город Правдинск (до 1946 — Фридланд) является родиной этой славной награды.
Мы прогуляемся по городскому парку, в котором находится памятник генерал-майору Николаю Николаевичу Мазовскому (1756-1807 гг.), командиру Павловского гренадерского полка, получившему смертельные ранения на поле боя во время Фридландского сражения. Памятник ему установлен в 1868 году прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV с надписью на русском и немецком языках.
Мы также прогуляемся мимо прекрасно сохранившихся старинных вил и увидим одну из старейших гидроэлектростанций, построенных еще в начале XX века.
Уверен, что эта поездка вам запомнится надолго. Ну, что, в дорогу!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи и на речной трамвайчик
  • Обед
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машинеВодные🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особняки

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
7 часов
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
Другие
Нет отзывов
Средневековый город Велау и сплав к водопаду на байдарках
Если вы устали от традиционных групповых экскурсий, то это экскурсия для вас
2 450 за 1 человека
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
7 часов
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
Бюро
4.8
22 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме с обедом
Экскурсия 3 в 1 - путешествие в средневековую Велау, двухчасовой сплав на байдарках и отдых на ферме
21 мая
28 мая
1 июня
1 690 за 1 человека
Из города-крепости в город-сад
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инна
Нет отзывов
Из города-крепости в город-сад
Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом! Вы увидите центр современного Калининграда, одновременно
Завтра
21 мая
22 мая
5 000 за 1-7 чел.
Калининград и Кёнигсберг: два города в одном
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
5 отзывов
Калининград и Кёнигсберг: два города в одном
Первое знакомство с городом от Средневековья до сегодняшнего дня
3 600 за 1-4 чел.
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
Начнем наше мини-путешествие от руин замка Кенигсберг и с истории трех городов - Альтштадта, Лёбенихта
5 000 за 1-5 чел.
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Сергей
Нет отзывов
Тени Средневековья: Вальдау, Инстербург, Георгенбург
Возможность окунуться в мир Средневековья, прикоснуться к истории Рыцарского ордена - ценный подарок от сохранившихся до
Завтра
21 мая
23 мая
от 2 500 за 1 человека
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Екатерина
5
1 отзыв
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Экскурсия по Амалиенау - настоящему «городу в городе»
21 мая
22 мая
23 мая
2 500 за 1-5 чел.
Город-тень Кнайпхоф
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
4.9
27 отзывов
Город-тень Кнайпхоф
Погулять по таинственному острову Канта и раскрыть его богатую историю
Завтра
21 мая
24 мая
2 600 за 1-5 чел.
Кнайпхоф: город-тень. Прогулка по острову Канта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
5
7 отзывов
Кнайпхоф: город-тень. Прогулка по острову Канта
Дорогие друзья, я приглашаю вас в увлекательное путешествие на машине времени
21 мая
2 600 за 1-5 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
18 отзывов
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
30 мая
13 июня
14 июня
4 000 за 1-5 чел.
На поиски средневековых прусских городов
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
5 отзывов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
21 мая
23 мая
26 мая
76466 500 за 1-4 чел.
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инга
5
115 отзывов
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Сегодня
Завтра
21 мая
5 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ