Экскурсия к российско-литовской границе, в город Советск, легендарный Тильзит

Экскурсия к российско-литовской границе, в город Советск, легендарный Тильзит.

Известность ему принес Тильзитский мир, заключенный здесь в 1807 году между российским императором Александром I и французским императором Наполеоном Бонапартом и производится Тильзитский сыр.

который мы обязательно продегустируем на крафтовой сыроварне.
Тильзит - город мира и сыра
Тильзит - город мира и сыра
Тильзит - город мира и сыра
Тильзит - город мира и сыра
Тильзит - город мира и сыра
Тильзит - город мира и сыра

Что вы увидите 🤩

  • Пешеходная улица в Советске
  • Музей военной техники
  • Мост королевы Луизы
  • Памятник первым переселенцам
  • Сыроварня
  • Замок Рагнит
Что вас ждёт
Город прославился в 1807 году, его посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Александр I и прусская королевская чета. Здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир. А ещё здесь фермеры изобрели легендарный сыр «тильзитер».
Прогуляемся по пешеходной улице, заглянем на площадь с военной техникой, увидим мост Королевы Луизы. Затем отправимся в Неман на крафтовую сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: пл. Центральная
 Что входит
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионное сопровождение.
 Что не входит
  • Дегустация на сыроварне — 300 руб. /чел
  • Обед
  • Сувениры.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Галина Ф.
Галина Ф.
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