Что вас ждёт
Город прославился в 1807 году, его посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Александр I и прусская королевская чета. Здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир. А ещё здесь фермеры изобрели легендарный сыр «тильзитер».
Прогуляемся по пешеходной улице, заглянем на площадь с военной техникой, увидим мост Королевы Луизы. Затем отправимся в Неман на крафтовую сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.