Что вас ждёт

Город прославился в 1807 году, его посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Александр I и прусская королевская чета. Здесь был подписан знаменитый Тильзитский мир. А ещё здесь фермеры изобрели легендарный сыр «тильзитер».

Прогуляемся по пешеходной улице, заглянем на площадь с военной техникой, увидим мост Королевы Луизы. Затем отправимся в Неман на крафтовую сыроварню, где вас ждёт дегустация сыра.

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