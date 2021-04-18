Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Калининграде

За 3, 5 часа мы провезем вас по лучшим локациям города, рассказывая о его истории 📖. Вы ощутите атмосферу старого Кенигсберга, узнаете о жизни Янтарной столицы ⭐️, ее проблемах и перспективах развития. Итак, что войдет в маршрут:

Еврейская Синагога

Дом Советов и руины Королевского замка 13 века

Шлосстайх — самое старое рукотворное сооружение города

Здание Кройц-аптеки

Ворота Кёнигсберга — Королевские и Росгартенские; а также башня Дер Дона (Музей 🖼 янтаря)

Казарма Кронпринц и бастионы — Грольман и Обертайх

Верхнее озеро

Храм Христа Спасителя

Скульптура «Борющиеся зубры»

Двухъярусный немецкий мост

Рыбная деревня с Маяком

Кафедральный собор и могила Канта на острове 🏝️ Кнайпхоф

Кенигсбергская биржа

Музей 🖼 Мирового океана (территория, где вы увидите знаковые суда)

Кроме того, вы получите полезные советы для самостоятельных прогулок по Калининграду. Например, узнаете, где искать самые вкусные клопсы и строганину, кофе и марципан!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход с гидом на территорию Музея Мирового океана: 70 руб. взрослые, детям до 5 лет бесплатно.

Как проходит экскурсия ⛳