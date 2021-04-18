Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает
Всё, что нельзя пропустить в Калининграде
За 3, 5 часа мы провезем вас по лучшим локациям города, рассказывая о его истории 📖. Вы ощутите атмосферу старого Кенигсберга, узнаете о жизни Янтарной столицы ⭐️, ее проблемах и перспективах развития. Итак, что войдет в маршрут:
- Еврейская Синагога
- Дом Советов и руины Королевского замка 13 века
- Шлосстайх — самое старое рукотворное сооружение города
- Здание Кройц-аптеки
- Ворота Кёнигсберга — Королевские и Росгартенские; а также башня Дер Дона (Музей 🖼 янтаря)
- Казарма Кронпринц и бастионы — Грольман и Обертайх
- Верхнее озеро
- Храм Христа Спасителя
- Скульптура «Борющиеся зубры»
- Двухъярусный немецкий мост
- Рыбная деревня с Маяком
- Кафедральный собор и могила Канта на острове 🏝️ Кнайпхоф
- Кенигсбергская биржа
- Музей 🖼 Мирового океана (территория, где вы увидите знаковые суда)
Кроме того, вы получите полезные советы для самостоятельных прогулок по Калининграду. Например, узнаете, где искать самые вкусные клопсы и строганину, кофе и марципан!
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход с гидом на территорию Музея Мирового океана: 70 руб. взрослые, детям до 5 лет бесплатно.
Как проходит экскурсия ⛳
- На современном комфортабельном автобусе 🚌 в сопровождении профессионального гида
- Начало экскурсии 🧭 в дневное время позволит избежать пробок
- Мы встретим вас у одного из 7 отелей в Калининграде
- Предусмотрены остановки и выходы из автобуса для фото, а также посещение территории Музея Мирового океана