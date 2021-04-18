Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана

Познакомиться с городом двух имен на автобусно-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом

4.8
4 отзыва
Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Мы поможем вам получить первые приятные впечатления о Калининграде! На экскурсии 🧭 в группе до 50 человек вы проедете по столице янтарного края — от Рыбной деревни до знаменитых зубров, мимо ворот и бастионов.

Увидите экспонаты на территории Музея Мирового океана, представите образы Кенигсберга и получите ценные советы от местного жителя.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана

Что вас ожидает

Всё, что нельзя пропустить в Калининграде
За 3, 5 часа мы провезем вас по лучшим локациям города, рассказывая о его истории 📖. Вы ощутите атмосферу старого Кенигсберга, узнаете о жизни Янтарной столицы ⭐️, ее проблемах и перспективах развития. Итак, что войдет в маршрут:

  • Еврейская Синагога
  • Дом Советов и руины Королевского замка 13 века
  • Шлосстайх — самое старое рукотворное сооружение города
  • Здание Кройц-аптеки
  • Ворота Кёнигсберга — Королевские и Росгартенские; а также башня Дер Дона (Музей 🖼 янтаря)
  • Казарма Кронпринц и бастионы — Грольман и Обертайх
  • Верхнее озеро
  • Храм Христа Спасителя
  • Скульптура «Борющиеся зубры»
  • Двухъярусный немецкий мост
  • Рыбная деревня с Маяком
  • Кафедральный собор и могила Канта на острове 🏝️ Кнайпхоф
  • Кенигсбергская биржа
  • Музей 🖼 Мирового океана (территория, где вы увидите знаковые суда)

Кроме того, вы получите полезные советы для самостоятельных прогулок по Калининграду. Например, узнаете, где искать самые вкусные клопсы и строганину, кофе и марципан!

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход с гидом на территорию Музея Мирового океана: 70 руб. взрослые, детям до 5 лет бесплатно.

Как проходит экскурсия ⛳

  • На современном комфортабельном автобусе 🚌 в сопровождении профессионального гида
  • Начало экскурсии 🧭 в дневное время позволит избежать пробок
  • Мы встретим вас у одного из 7 отелей в Калининграде
  • Предусмотрены остановки и выходы из автобуса для фото, а также посещение территории Музея Мирового океана
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 настоящих отзыва от туристов

Анастасия
18 апр 2021
Нам прозвонили за день до Экскурсии и сообщили, что Музей Мирового океана в неё включён не будет и поедем ли мы на неё. Мы все равно согласились, так как были уже настроены узнавать город! И каково было наше удивление, когда в автобус зашёл настоящий барон Мюнхаузен в костюме, это был гид Павел! Он привлёк своим энтузиазмом сразу всех! Шикарно, он знает историю города и самостоятельно и из рассказов своего отца который воевал в те годы, и он тааак интересно все преподносит, что к нему было приковано внимание абсолютно каждого! 5/5!
17 апр 2021
Это один из вариантов обзорной экскурсии Калининграда В целом все интересно и познавательно, во многом благодаря гиду Павлу который увлекательно рассказывал о истории города, от его становления до наших дней, кстати и одет он был в костюм барона Мюнхгаузена, что придавало его рассказу особый колорит. Нам импонировал стиль его ведения, сопровождавшийся местными историями и байками из жизни, было видно что человек любит свое дело и город. Эту экскурсию порекомендую как первую, для тех кто только приехал, она позволит узнать город, научиться ориентироваться в нем, заложит фундамент для дальнейшего знакомства с окрестностями. Кстати посещения Музея мирового океана, как следует из названия не было, его просто отменили, о чем сообщили за 2 дня, мы не расстроились и самостоятельно посетили его, выбрав то что нам нравиться, но тем кому критично на всякий случай об этом сообщаю.
15 апр 2021
Была замена маршрута. Но гид рассказывал очень интересно.
10 апр 2021
Отличная обзорная экскурсия и замечательный гид Павел. Жаль, что погода подвела, но было очень интересно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🔭Обзорные

Максим проводит ещё 5 экскурсий

Гранд-тур по Куршской косе + Зеленоградск и «Резиденция королей»
1 180
7 часов
Гранд-тур по Куршской косе + Зеленоградск и «Резиденция королей»
11 отзывов
Увидеть максимум локаций в национальном парке и сделать фото на безлюдных пляжах
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
1 300
6 часов
Светлогорск и Янтарный: путешествие по побережью
22 отзыва
Услышать о добыче солнечного камня, осмотреть старинные виллы и надышаться морским воздухом
Увидеть всё: Калининград, море и замки
1 500
7 часов
Увидеть всё: Калининград, море и замки
10 отзывов
Составить объемное представление о крае на обзорной и живописной групповой экскурсии
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
скидка20%
1840
1 472
7 часов
К водопаду на байдарках + экскурсия по Знаменску
Неспешно проплыть по реке, услышать об истории бывшего Велау и после обеда развлечься на ферме
Хроники «Королевской горы»
850
3.5 часа
Хроники «Королевской горы»
3 отзыва
Проследить историю Калининграда-Кенигсберга, осмотрев его главные достопримечательности

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
677 отзывов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
493 отзыва
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
794
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
536 отзывов
Калининград: самый смак за 3 часа
скидка10%
875
788
3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
225 отзывов
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
Форты Кёнигсберга
950
3 часа
Форты Кёнигсберга
118 отзывов
Дух старого Кёнигсберга
780
3.5 часа
Дух старого Кёнигсберга
338 отзывов
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде