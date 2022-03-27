Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Все невозможное возможно! Предлагаю вам за один день посетить три популярнейших города Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск.

Есть риск влюбиться в эти города неосторожно и снова захотеть в них вернуться. Каждый городок уникален по-своему. Каждый впечатляет, вдохновляет и манит вернуться. А какой городок оставит неизгладимое впечатление в вашем сердце? Узнаем?