Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Все невозможное возможно! Предлагаю вам за один день посетить три популярнейших города Балтийского побережья: Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск.
Есть риск влюбиться в эти города неосторожно и снова захотеть в них вернуться. Каждый городок уникален по-своему. Каждый впечатляет, вдохновляет и манит вернуться. А какой городок оставит неизгладимое впечатление в вашем сердце? Узнаем?
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Входные билеты в музеи, на карьер
Обед
Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое место в городе, удобное для туристов
Завершение: Площадь Победы, 1, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 10:00
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