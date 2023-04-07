Традиции и природа - «Прусская Венеция» на просторах области

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Данное экскурсионное направление в Полесский район, в город Лабиау — край глубокой истории, рек и рукотворных каналов, польдеров и пивоварения. Это направление только набирает популярность. Во время экскурсии мы посетим старинную кирху Гросс-Легиттена, и заедем к пивовару.

Увидим великолепные просторы рукотворных каналов и насладимся видами Куршского залива с высоты настоящего маяка.
Традиции и природа - «Прусская Венеция» на просторах области
Традиции и природа - «Прусская Венеция» на просторах области
Традиции и природа - «Прусская Венеция» на просторах области
Традиции и природа - «Прусская Венеция» на просторах области
Традиции и природа - «Прусская Венеция» на просторах области
Традиции и природа - «Прусская Венеция» на просторах области
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Описание

Что вас ожидает:

  • Посетим уникальную кирху постройки около 1400 года в Гросс-Легиттене при въезде в Полесский район. Она является интересным историческим объектом и на сегодняшний день действует как лютеранский приход. Рядом со стеной кирхи находится прусский памятник 1-й мировой войны. В Калининградской области можно найти пивоваров, рыбаков, аистов и красивейшие уголки природы.
  • Приглашаем в г. Полесск — город старинной традиции пивоварения и рыбалки. На экскурсии в старинной пивоварне Альберта Бланкенштейна 1840 года, нынешний владелец расскажет о пивоварении, которое ранее было доступно только привилегированным слоям населения и рыцарям Тевтонского ордена. Кроме того, вы сможете насладиться умением местных жителей ловить свежую рыбу и готовить из нее великолепные блюда.
  • История, технология, особенности сырья и климатические условия непосредственно оказали колоссальное влияние на сорта пива и количество его употребления. «Жидкий хлеб» — так по сей день называют качественное пиво во всей Европе. Во время дегустации и экскурсии узнаем все секреты мастерства пивоварения.
  • Замок Лабиау-Полесск — загадочный объект культурного наследия, который благополучно пережил военные времена, но ожидает своего нового хозяина. В экскурсии вы узнаете необычную историю замка. Город Полесск предлагает прогуляться по набережной, увидеть разводной мост «Адлербрюкке» и красивые водные пейзажи реки Деймы. Здесь также можно посетить старинную пивоварню и насладиться рыбными блюдами.
  • Ну, а дальше мы отправимся в уголок природной красоты поселка Заливино, который ранее был известен как Риндерорт. В недавно реставрированном музее мирового океана находится старинный маяк. Заливино находится на южном побережье Куршского залива, напротив Куршской косы. В Домике рыбака экскурсовод расскажет о рыбной ловле, традициях и обычаях передачи мастерства следующим поколениям.
Пешая прогулка вдоль берега Куршского залива по экологической тропе до маяка 19 века. Экскурсия с возможностью подняться под «зонтичную» крышу маяка, познакомиться с жизнью и работой маячника. Возвращение в Калининград через чайную. Далее отправимся в обратный путь в Калининград. Ну как? Правда захватывает дух!

Важная информация:

Удобная обувь, паспорт гражданина РФ, немного наличных денег на всякий случай, перекус брать с собой, но по дороге есть кафе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Дегустация и экскурсия на пивоварне — 400 руб. /чел.
  • Экскурсия дом рыбака и маяк — 500 руб. /чел.
  • Кирха Гросс-Легиттен- пожертвования — 50-150 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Калининград, пл. Василевского,3
Завершение: г. Калининград, пл. Василевского,3 около муз. Янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Удобная обувь
  • Паспорт гражданина РФ
  • Немного наличных денег на всякий случай
  • Перекус брать с собой
  • Но по дороге есть кафе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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