Что вас ожидает:

Посетим уникальную кирху постройки около 1400 года в Гросс-Легиттене при въезде в Полесский район. Она является интересным историческим объектом и на сегодняшний день действует как лютеранский приход. Рядом со стеной кирхи находится прусский памятник 1-й мировой войны. В Калининградской области можно найти пивоваров, рыбаков, аистов и красивейшие уголки природы.

Приглашаем в г. Полесск — город старинной традиции пивоварения и рыбалки. На экскурсии в старинной пивоварне Альберта Бланкенштейна 1840 года, нынешний владелец расскажет о пивоварении, которое ранее было доступно только привилегированным слоям населения и рыцарям Тевтонского ордена. Кроме того, вы сможете насладиться умением местных жителей ловить свежую рыбу и готовить из нее великолепные блюда.

История, технология, особенности сырья и климатические условия непосредственно оказали колоссальное влияние на сорта пива и количество его употребления. «Жидкий хлеб» — так по сей день называют качественное пиво во всей Европе. Во время дегустации и экскурсии узнаем все секреты мастерства пивоварения.

Замок Лабиау-Полесск — загадочный объект культурного наследия, который благополучно пережил военные времена, но ожидает своего нового хозяина. В экскурсии вы узнаете необычную историю замка. Город Полесск предлагает прогуляться по набережной, увидеть разводной мост «Адлербрюкке» и красивые водные пейзажи реки Деймы. Здесь также можно посетить старинную пивоварню и насладиться рыбными блюдами.

Ну, а дальше мы отправимся в уголок природной красоты поселка Заливино, который ранее был известен как Риндерорт. В недавно реставрированном музее мирового океана находится старинный маяк. Заливино находится на южном побережье Куршского залива, напротив Куршской косы. В Домике рыбака экскурсовод расскажет о рыбной ловле, традициях и обычаях передачи мастерства следующим поколениям.

Пешая прогулка вдоль берега Куршского залива по экологической тропе до маяка 19 века. Экскурсия с возможностью подняться под «зонтичную» крышу маяка, познакомиться с жизнью и работой маячника. Возвращение в Калининград через чайную. Далее отправимся в обратный путь в Калининград. Ну как? Правда захватывает дух!

Важная информация:

Удобная обувь, паспорт гражданина РФ, немного наличных денег на всякий случай, перекус брать с собой, но по дороге есть кафе.