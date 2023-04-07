Данное экскурсионное направление в Полесский район, в город Лабиау — край глубокой истории, рек и рукотворных каналов, польдеров и пивоварения. Это направление только набирает популярность. Во время экскурсии мы посетим старинную кирху Гросс-Легиттена, и заедем к пивовару.
Увидим великолепные просторы рукотворных каналов и насладимся видами Куршского залива с высоты настоящего маяка.
Увидим великолепные просторы рукотворных каналов и насладимся видами Куршского залива с высоты настоящего маяка.
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Описание
Что вас ожидает:
- Посетим уникальную кирху постройки около 1400 года в Гросс-Легиттене при въезде в Полесский район. Она является интересным историческим объектом и на сегодняшний день действует как лютеранский приход. Рядом со стеной кирхи находится прусский памятник 1-й мировой войны. В Калининградской области можно найти пивоваров, рыбаков, аистов и красивейшие уголки природы.
- Приглашаем в г. Полесск — город старинной традиции пивоварения и рыбалки. На экскурсии в старинной пивоварне Альберта Бланкенштейна 1840 года, нынешний владелец расскажет о пивоварении, которое ранее было доступно только привилегированным слоям населения и рыцарям Тевтонского ордена. Кроме того, вы сможете насладиться умением местных жителей ловить свежую рыбу и готовить из нее великолепные блюда.
- История, технология, особенности сырья и климатические условия непосредственно оказали колоссальное влияние на сорта пива и количество его употребления. «Жидкий хлеб» — так по сей день называют качественное пиво во всей Европе. Во время дегустации и экскурсии узнаем все секреты мастерства пивоварения.
- Замок Лабиау-Полесск — загадочный объект культурного наследия, который благополучно пережил военные времена, но ожидает своего нового хозяина. В экскурсии вы узнаете необычную историю замка. Город Полесск предлагает прогуляться по набережной, увидеть разводной мост «Адлербрюкке» и красивые водные пейзажи реки Деймы. Здесь также можно посетить старинную пивоварню и насладиться рыбными блюдами.
- Ну, а дальше мы отправимся в уголок природной красоты поселка Заливино, который ранее был известен как Риндерорт. В недавно реставрированном музее мирового океана находится старинный маяк. Заливино находится на южном побережье Куршского залива, напротив Куршской косы. В Домике рыбака экскурсовод расскажет о рыбной ловле, традициях и обычаях передачи мастерства следующим поколениям.
Пешая прогулка вдоль берега Куршского залива по экологической тропе до маяка 19 века. Экскурсия с возможностью подняться под «зонтичную» крышу маяка, познакомиться с жизнью и работой маячника. Возвращение в Калининград через чайную. Далее отправимся в обратный путь в Калининград. Ну как? Правда захватывает дух!
Важная информация:
Удобная обувь, паспорт гражданина РФ, немного наличных денег на всякий случай, перекус брать с собой, но по дороге есть кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Дегустация и экскурсия на пивоварне — 400 руб. /чел.
- Экскурсия дом рыбака и маяк — 500 руб. /чел.
- Кирха Гросс-Легиттен- пожертвования — 50-150 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Калининград, пл. Василевского,3Завершение: г. Калининград, пл. Василевского,3 около муз. Янтаря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Удобная обувь
- Паспорт гражданина РФ
- Немного наличных денег на всякий случай
- Перекус брать с собой
- Но по дороге есть кафе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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