Осмотрите основные достопримечательности г. Черняховска: руины замка Инстербург (посещение), памятник Барклаю-де-Толли, дом, в котором останавливался Наполеон.
Описание экскурсииЧерняховск (Инстербург)Вы посетите готический замок Инстербург XIV века, памятник фельдмаршалу Барклаю-да-Толли, дом, в котором останавливался Наполеон. Узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород.
По четвергам в 08:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Готический замок Инстербург
- Памятник Барклаю-да-Толли
- Дом, в котором останавливался Наполеон
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты по программе.
Что не входит в цену
- Обед за дополнительную плату от 350 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калининград, Ленинский проспект, 81
Завершение: Калининград, Ленинский проспект, 81
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Sinitsyna
7 ноя 2025
Хороший экскурсовод, Александр. Город миленький, маленький, замок Инстренбунг - одно название
Ольга
15 июн 2025
Экскурсия понравилась. Спасибо гиду Евгении. Один минус - отсутствие наушников, при большой группе на улице местами гида просто не слышно.
Ирина
10 авг 2024
Анастасия
7 июн 2024
Добрый день! Благодарим за экскурсию! Есть деловое предложение: указывайте, пожалуйста, когда гидом будет Андрей Петрович. Это ваш брэнд, не первый раз бывали с ним на экскурсии, человек энциклопедических знаний, спасибо ему большое!
Инна
19 авг 2023
Очень атмосферные локации, прекрасный гид
Воронцова
19 авг 2023
Очень атмосферные локации, прекрасный гид
Т.С
1 сен 2020
Уважаемый Андрей Петрович, благодарим Вас за проведение экскурсии по Калининграду и Инстербургу-гумбиннену. Очень четкое и последовательное изложение исторических фактов, собственная интерпретация и полное представление о событиях, происходящих в 14-19 в. и втом числе и о Первой и Второй мировой войнах. Турфирму благодарим за организацию и проведение экскурсий. СПАСИБО.
