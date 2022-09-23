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Сроки проведения: с 25 августа 2022 года по 10 сентября 2022 года. (кешбэк будет начислен за услуги, оплаченные в этот период)

Даты тура: с 1 октября и вернитесь не позднее 25 декабря 2022 г.

Условия начисления возврата: составит 20 процентов от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию.

Маршрут

Калининград — Светлогорск — Куршская коса — Янтарный — Зеленоградск

Программа:

День 1.

Прибытие в Калининград. Трансфер до отеля (по желанию, за доп. плату). Заселение в отель.

14:00 Наша фирменная обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Вы увидите все главные достопримечательности нашего города. Королевские и Росгартенские ворота, Башня Дона и Врангеля, район немецких особняков Амалиенау, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могила Канта. В ходе экскурсии Вы ощутите дух бывшего Кёнигсберга. И при этом увидите и узнаете, чем живут Калининград и его жители сегодня. Наш гид в ходе экскурсии даст массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что попробовать, куда сходить, где попить самый вкусный кофе.

17:30 Окончание экскурсии. Свободное время.

День 2.

Завтрак в отеле (по желанию, за доп. плату).

09:30 Экскурсия к самым очаровательным курортам нашего побережья — Светлогорск и Янтарный, а также его самая инстаграмная локация — Филинская бухта. Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием — Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок, поговорим не только об истории курорта и добыче янтаря, но и о современном положении дел, развитии туризма, рынке янтаря. По приезду нас ждет прогулка по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, инстаграмный Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в Мире Янтарного комбината. По пути от Светлогорска к Янтарному мы посетим одно из красивейших мест Калининградской области — Филинскую бухту. После мы отправимся в Светлогорск. Популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка и предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.

17:30 Окончание экскурсии. Свободное время.

День 3.

07:30 Экскурсия на Куршскую косу до приезда толп туристов, Зеленоградск и замок Нессельбек! Благодаря раннему выезду, мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое инстаграмное место на всём побережье Косы практически одни. Друзья, это незабываемые эмоции! Ранний подъём стоит того! Всего 10-15 минут после выезда и Вас ждёт первая остановка — чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона — на Куршскую косу. Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться. Мы прогуляемся по удивительному танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото. Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области — город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.

14:30 Окончание экскурсии. Свободное время.

День 4.

Свободный день.

По желанию (за доп. плату) экскурсия на выбор: Балтийск и Балтийская коса, Неман + Советск, От Арнау до Тапиау — очарование кёнигсбергской провинции, Лабиау и Рагнит.

День 5.

Свободный день.

По желанию (за доп. плату) экскурсии на выбор: Форты и крепости Кёнигсберга, Тайны подземного Кёнигсберга,

Трансфер до аэропорта / вокзала (по желанию, за доп. плату)

Проживание (цены указаны на человека при двухместном размещении)

отель River Side 3* 12520 рублей

отель Ибис 3* 14980 рублей

отель Европа 3* 18990 рублей

отель Mercure 4* 20480 рублей

отель Рэдиссон 4* 20870 рублей

Организационные детали:

Порядок выезда на экскурсии может меняться в зависимости от времени прилета/вылета туристов и в зависимости от расписания экскурсий.