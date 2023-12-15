Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск

Групповой тур в Калининграде

Уик-энд в европейском стиле

Балтийское взморье – это крики чаек, дуновение морского бриза и уютные кафе на берегу, в которых так приятно заказать чашечку кофе и прогуляться по набережной, наслаждаясь видами. Мы отправимся в Светлогорск, а затем и в Калининград, чтобы прочувствовать всё это на себе. Познакомиться с европейской архитектурой, послушать поющие пески и пройтись по Танцующему лесу.

Наши путешествия проходят в уединённом формате мини-группы, а останавливаемся мы только в комфортных отелях. Есть возможность размещения в глэмпинге — подробнее уточняйте при бронировании.
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
Уик-энд в европейском стиле. Калининград и Светлогорск
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Что вас ожидает:

Куршская коса
Куршская коса
Увидим знаменитую Куршскую косу, длинной песчаной полосой тянущуюся вдоль моря
Очарование Светлогорска
Очарование Светлогорска
Оставим сердце в одном из самых уютных городков балтийского побережья
Архитектура Калининграда
Архитектура Калининграда
Полюбуемся Кафедральным собором, наведаемся в ароматный музей марципана

Программа тура по дням

1 день

Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"

Встреча группы на ж/д вокзале или в аэропорту Калининграда в первой половине дня.

Переезжаем на Балтийское побережье, в Светлогорск.

Пешеходная экскурсия по Светлогорску.

Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.

«Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал музея Мирового Океана, развлекательный центр.

Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.

Заселение в отеле в Светлогорске, свободное время.

Размещение в отеле или глэмпинге.

Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"
2 день

Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»

Завтрак в отеле.

Отправление на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Литовский вал – Закхаймские ворота – Королевские ворота – Музей Мирового океана – Рыбная деревня – Кафедральный собор.

Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв.

Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Свободное время.

Возвращение в Светлогорск. Ночлег.

Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»
3 день

Куршская коса

Завтрак в отеле.

Отъезд из отеля с вещами.

Переезд к контрольно-пропускному пункту национального парка «Куршская коса».

Авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса».

Посещение маршрута «Танцующий лес».

Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.

Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые «поющие пески»… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское.

Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.

Обед в кафе за доп. плату (500 руб., заказ заранее).

Переезд в аэропорт или на ж/д вокзал во второй половине дня.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса

Проживание

Мы остановимся в гостинице или глэмпинге Светлогорска, откуда будем выезжать на все экскурсии.

Размещение в глэмпинге возможно до октября. Подробнее уточняйте при бронировании.

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Варианты проживания

Hotel Fram 3

2 ночи

Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3Hotel Fram 3

Георгенсвальде

2 ночи

Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.

К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.

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Универсал

2 ночи

Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.

В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.

В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.

УниверсалУниверсалУниверсалУниверсал

Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)

2 ночи

Уютные иглу, удобства внутри.

Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)

Вилла Гретхен

2 ночи

Классический стиль немецкой виллы.

К услугам гостей: баня на дровах, крытая зона барбекю, камин.

Вилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла Гретхен

Раушен

2 ночи

Расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.

Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой.

РаушенРаушенРаушенРаушен

Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)

2 ночи

Отель «Гранд Палас» расположен на побережье Балтийского моря. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. К услугам гостей открытый бассейн с подогревом и роскошные номера с кабельным телевидением и итальянской мебелью.

Все номера отеля «Гранд Палас» выходят на балкон или террасу с видом на море или на ландшафтный район города.

Также в распоряжении гостей отеля «Гранд Палас» фитнес-клуб с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом.

В ресторане отеля «Гранд Палас» подают блюда русской и итальянской кухни. В лобби-баре с панорамным видом на Балтийское море представлен широкий выбор коктейлей и закусок.

Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 ночи в отеле Фрам / Георгенсвальде / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / БалтикСпорт (глемпинг) в Светлогорске — стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
  • 2-3-местное размещение
  • 2 завтрака (ланч-бокс в отеле)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура. В том числе входные билеты в объекты посещения (въездные оплаты на Куршскую Косу)
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Калининград и обратно
  • Одноместное размещение — при желании, 1800-4000 руб.
  • Проживание в отеле Гранд Палас 5* (при наличии мест, с доплатой)
  • Ужины в формате ланч-боксов — 600-800 руб
Место начала и завершения?
Калининград
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?

Тур состоится при группе от 2 участников. Максимальное число участников в группе – 10.

Есть возможность размещения в глэмпинге до конца октября.

Последовательность экскурсий в туре может быть изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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