Уик-энд в европейском стиле
Наши путешествия проходят в уединённом формате мини-группы, а останавливаемся мы только в комфортных отелях. Есть возможность размещения в глэмпинге — подробнее уточняйте при бронировании.
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Программа тура по дням
Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"
Встреча группы на ж/д вокзале или в аэропорту Калининграда в первой половине дня.
Переезжаем на Балтийское побережье, в Светлогорск.
Пешеходная экскурсия по Светлогорску.
Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.
«Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал музея Мирового Океана, развлекательный центр.
Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.
Заселение в отеле в Светлогорске, свободное время.
Размещение в отеле или глэмпинге.
Калининград: остров Канта, Рыбная деревня, Кафедральный собор, Закхаймские ворота. Музей «Секретный Бункер»
Завтрак в отеле.
Отправление на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».
Маршрут: Литовский вал – Закхаймские ворота – Королевские ворота – Музей Мирового океана – Рыбная деревня – Кафедральный собор.
Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв.
Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.
Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
Свободное время.
Возвращение в Светлогорск. Ночлег.
Куршская коса
Завтрак в отеле.
Отъезд из отеля с вещами.
Переезд к контрольно-пропускному пункту национального парка «Куршская коса».
Авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса».
Посещение маршрута «Танцующий лес».
Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.
Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые «поющие пески»… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское.
Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.
Обед в кафе за доп. плату (500 руб., заказ заранее).
Переезд в аэропорт или на ж/д вокзал во второй половине дня.
Проживание
Мы остановимся в гостинице или глэмпинге Светлогорска, откуда будем выезжать на все экскурсии.
Размещение в глэмпинге возможно до октября. Подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Hotel Fram 3
Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Георгенсвальде
Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.
К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.
Универсал
Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.
В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.
В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.
Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)
Уютные иглу, удобства внутри.
Вилла Гретхен
Классический стиль немецкой виллы.
К услугам гостей: баня на дровах, крытая зона барбекю, камин.
Раушен
Расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.
Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой.
Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой)
Отель «Гранд Палас» расположен на побережье Балтийского моря. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. К услугам гостей открытый бассейн с подогревом и роскошные номера с кабельным телевидением и итальянской мебелью.
Все номера отеля «Гранд Палас» выходят на балкон или террасу с видом на море или на ландшафтный район города.
Также в распоряжении гостей отеля «Гранд Палас» фитнес-клуб с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом.
В ресторане отеля «Гранд Палас» подают блюда русской и итальянской кухни. В лобби-баре с панорамным видом на Балтийское море представлен широкий выбор коктейлей и закусок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 2 ночи в отеле Фрам / Георгенсвальде / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / БалтикСпорт (глемпинг) в Светлогорске — стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
- 2-3-местное размещение
- 2 завтрака (ланч-бокс в отеле)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура. В том числе входные билеты в объекты посещения (въездные оплаты на Куршскую Косу)
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Калининград и обратно
- Одноместное размещение — при желании, 1800-4000 руб.
- Проживание в отеле Гранд Палас 5* (при наличии мест, с доплатой)
- Ужины в формате ланч-боксов — 600-800 руб
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Тур состоится при группе от 2 участников. Максимальное число участников в группе – 10.
Есть возможность размещения в глэмпинге до конца октября.
Последовательность экскурсий в туре может быть изменена.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору