1 день

Встреча, дорога в Светлогорск. "Янтарь-холл", музей Мирового Океана, скульптура "Нимфы"

Встреча группы на ж/д вокзале или в аэропорту Калининграда в первой половине дня.

Переезжаем на Балтийское побережье, в Светлогорск.

Пешеходная экскурсия по Светлогорску.

Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.

«Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал музея Мирового Океана, развлекательный центр.

Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.

Заселение в отеле в Светлогорске, свободное время.

Размещение в отеле или глэмпинге.