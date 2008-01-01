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Уникальный мир Куршской Косы

5
13 отзывов
Илья П.
Илья П. – Гид из Калининграда
Мы отправимся в природный заповедник «Куршская коса», который является главной природной достопримечательностью 🏛️ Калининградской области и одним из самых живописных мест в мире.

Узкой полосой суши Коса разделяет Балтийское море 🌊 и пресноводный Куршский залив.

По красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса — уникальное место.

Во время нашей прогулки вы увидите необычайно красивую природу, самые высокие в Европе дюны, Орнитологическую станцию «Фрингилла» и уникальный Танцующий лес 🌳.

А я расскажу вам об истории 📖 этих мест, и конечно же, о Калининграде.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Уникальный мир Куршской Косы
Уникальный мир Куршской Косы

Что вы увидите

  • Станция кольцевая птиц
  • Пешеходный маршрут "Танцующий лес"
  • Смотровая площадка "Высота Эфа"
  • Озеро Лебедь
Уникальный мир Куршской косы
Природный заповедник "Куршская коса", внесенный в 2008 году в список наследия ЮНЕСКО является визитной карточкой Калининградской области. Узкой полосой суши Коса разделяет Балтийское море 🌊 и пресноводный Куршский залив. По красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса не имеет аналогов в мире. Туристов привлекает необычайно красивая природа, самые высокие в Европе дюны. Наш маршрут будет проходить через Орнитологическую станцию "Фрингилла", «Танцующий лес» и дюну "Эфа".
Маршрут: Калининград → Куршская коса → Станция кольцевая птиц → Пешеходный маршрут "Танцующий лес" → Смотровая площадка "Высота Эфа" → Калининград.
Что входит
  • Услуги транспорта и гида
Что не входит
  • Билеты на Станция кольцевая птиц - 150 р.
  • Экологический сбор - 300 рублей водитель с машиной, 150 рублей с человека
Начало
🚩 От отеля в котором проживает турист
Место завершения
🏁 В отеле, в котором проживает турист
Уникальный мир Куршской Косы
Уникальный мир Куршской Косы
Уникальный мир Куршской Косы
Уникальный мир Куршской Косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья П.
Илья П.
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13 отзывов оставили туристы

Илья П. проводит ещё 3 экскурсии

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