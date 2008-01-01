Природный заповедник "Куршская коса", внесенный в 2008 году в список наследия ЮНЕСКО является визитной карточкой Калининградской области. Узкой полосой суши Коса разделяет Балтийское море 🌊 и пресноводный Куршский залив. По красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса не имеет аналогов в мире. Туристов привлекает необычайно красивая природа, самые высокие в Европе дюны. Наш маршрут будет проходить через Орнитологическую станцию "Фрингилла", «Танцующий лес» и дюну "Эфа".
Маршрут: Калининград → Куршская коса → Станция кольцевая птиц → Пешеходный маршрут "Танцующий лес" → Смотровая площадка "Высота Эфа" → Калининград.
Что входит
Услуги транспорта и гида
Что не входит
Билеты на Станция кольцевая птиц - 150 р.
Экологический сбор - 300 рублей водитель с машиной, 150 рублей с человека
Начало
🚩 От отеля в котором проживает турист
Место завершения
🏁 В отеле, в котором проживает турист
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.