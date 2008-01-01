Илья П. – Гид из Калининграда

Мы отправимся в природный заповедник «Куршская коса», который является главной природной достопримечательностью 🏛️ Калининградской области и одним из самых живописных мест в мире.



Узкой полосой суши Коса разделяет Балтийское море 🌊 и пресноводный Куршский залив.



По красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса — уникальное место.



Во время нашей прогулки вы увидите необычайно красивую природу, самые высокие в Европе дюны, Орнитологическую станцию «Фрингилла» и уникальный Танцующий лес 🌳.



А я расскажу вам об истории 📖 этих мест, и конечно же, о Калининграде.