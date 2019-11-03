4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по тихим улицам, насладиться старинной архитектурой и услышать любопытные сюжеты

Palina
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Palina – ваш гид
Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии.

На прогулке вы познакомитесь с архитектурой начала 20 века, узнаете интересные истории и отдохнете от городской суеты в тиши чудесных улочек.

А еще услышите о жителях Амалиенау и деятельности королевы Луизы, покровительницы искусств.
2210 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча У стелы на Площади победы
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг

Что вас ожидает

Следы Кенигсберга
Встретимся мы у стелы на Площади Победы: чуть более века назад это была окраина города, а сегодня — современный центр Калининграда. По брусчатой дорожке пройдем мимо зданий, где вершились судьбы людей, стран и городов. Нас ждут театры, консульства, финансовые управления, дом радио, немецкий памятник, который оберегали советские солдаты, старейший в России зоопарк и стадион, где в мирное время играли в футбол, а в военное проводили митинги и парады.

Прусская муза
Дорога выведет нас к парку со сказочной кирхой королевы Луизы. Вы узнаете, как эта хрупкая женщина заступилась за страну перед Наполеоном, поймете, за что еще её боготворили подданные, и услышите о предках королевы, которые привнесли в Россию много интересного.

Город-сад
«Кто по Амалиенау не гулял, в Калининграде не бывал!» — пишут в путеводителях. Время здесь словно остановилось: открыточные домики с балкончиками и рельефами помнят хозяев — я расскажу, какие это были люди и кто здесь живет сейчас. Мы поговорим и о том, каково было первым советским переселенцам, приехавшим на новую родину, как они уживались с оставшимся местным населением, налаживали быт и коротали вечера. А после отдохнем у пруда Поплавок — это настоящий цветущий оазис для людей и птиц.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата за каждого следующего путешественника составит 300 рублей.
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг
Уцелевший Кенигсберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У стелы на Площади победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Palina
Palina
Добрый день! Я — гид-экскурсовод и житель обожаемого города. Живу здесь уже несколько лет, безумно люблю Калининград со всеми его пробками, дождями, легендами и тайнами, и с удовольствием делюсь своими знаниями и впечатлениями, которые он дарит. Гидом стала случайно, когда мое хобби стало превращаться в любимую деятельность. Поэтому экскурсии провожу с душой и вниманием к каждому гостю, владею английским языком, поэтому смогу познакомить с городом и ваших англоязычных друзей. До встречи в Калининграде!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Все было замечательно. Рекомендую.
14 октября 2019
Спасибо огромное Палине за емкую познавательную экскурсию, узнала очень много интересного и неожиданного. Прекрасная, неспешная, пешеходная, прогулка. Всем рекомендую.
25 сентября 2019
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17 августа 2019
Без экскурсии в этом городе не разобраться. Оказавшись в центре города видишь вокруг себя ужасающие дома советского периода и только Экскурсавод открыла нам глаза и провела по местам где сохранились частички старого Кенигсберга. Очень советую всем эту экскурсию.

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