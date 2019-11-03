4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Следы Кенигсберга

Встретимся мы у стелы на Площади Победы: чуть более века назад это была окраина города, а сегодня — современный центр Калининграда. По брусчатой дорожке пройдем мимо зданий, где вершились судьбы людей, стран и городов. Нас ждут театры, консульства, финансовые управления, дом радио, немецкий памятник, который оберегали советские солдаты, старейший в России зоопарк и стадион, где в мирное время играли в футбол, а в военное проводили митинги и парады.

Прусская муза

Дорога выведет нас к парку со сказочной кирхой королевы Луизы. Вы узнаете, как эта хрупкая женщина заступилась за страну перед Наполеоном, поймете, за что еще её боготворили подданные, и услышите о предках королевы, которые привнесли в Россию много интересного.

Город-сад

«Кто по Амалиенау не гулял, в Калининграде не бывал!» — пишут в путеводителях. Время здесь словно остановилось: открыточные домики с балкончиками и рельефами помнят хозяев — я расскажу, какие это были люди и кто здесь живет сейчас. Мы поговорим и о том, каково было первым советским переселенцам, приехавшим на новую родину, как они уживались с оставшимся местным населением, налаживали быт и коротали вечера. А после отдохнем у пруда Поплавок — это настоящий цветущий оазис для людей и птиц.