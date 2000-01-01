Самый западный городЕсли вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и бывший форпост Восточной Пруссии — Балтийск. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, но и узнаете историю 📖 появления канала, по которому заходят корабли в порт. Осмотрите Шведскую крепость, маяк, построенный еще в середине XIX века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета.

Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 или минивэне с климат-контролем.

Узнаете чем занимался в Прусском Пиллау (ныне Балтийске) русский царь Петр I и почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского. Здесь вы увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь 👣 по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города. Наверняка местный пляж 🏖️ щедро одарит вас солнечными капельками — настоящими кусочками янтаря. Место, где добывается 90% мировых запасов янтаряДалее наш путь лежит в поселок Янтарный. Здесь вы увидите кирху и замок 🏰, городской парк 🌳, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива. Мы осмотрим действующий карьер и посетим шикарный, новейший музей 🖼 «Янтарная палата», экспозицию которого в 2017 году помогали формировать сотрудники Эрмитажа. Вы побываете на частном янтарном производстве, где сможете приобрести изделия «из первых рук». Если вы уже проголодаетесь, мы сможем перекусить или плотно пообедать в ресторане Галера, своим видом напоминающий старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря 🌊 детали: