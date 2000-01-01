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Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе

Артур А.
Артур А. – Гид из Калининграда
Насыщенная экскурсия ⛳ на легковом автомобиле 🚘 или минивэне в мини-группе до 7 человек.

Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно, возможность перекусить или полноценно пообедать, купание в Балтийском море 🌊 и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе

Что вы увидите

  • Балтийск
  • поселок Янтарный
  • музей «Янтарная палата»
Самый западный городЕсли вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и бывший форпост Восточной Пруссии — Балтийск. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, но и узнаете историю 📖 появления канала, по которому заходят корабли в порт. Осмотрите Шведскую крепость, маяк, построенный еще в середине XIX века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета.
Узнаете чем занимался в Прусском Пиллау (ныне Балтийске) русский царь Петр I и почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского. Здесь вы увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь 👣 по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города. Наверняка местный пляж 🏖️ щедро одарит вас солнечными капельками — настоящими кусочками янтаря. Место, где добывается 90% мировых запасов янтаряДалее наш путь лежит в поселок Янтарный. Здесь вы увидите кирху и замок 🏰, городской парк 🌳, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива. Мы осмотрим действующий карьер и посетим шикарный, новейший музей 🖼 «Янтарная палата», экспозицию которого в 2017 году помогали формировать сотрудники Эрмитажа. Вы побываете на частном янтарном производстве, где сможете приобрести изделия «из первых рук». Если вы уже проголодаетесь, мы сможем перекусить или плотно пообедать в ресторане Галера, своим видом напоминающий старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря 🌊 детали:
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 или минивэне с климат-контролем.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет в музей ВМФ — 150 руб. /человек
  • Переправа на Балтийскую косу — 200 руб. /чел туда и обратно
  • Прогулка на катере — 1000 руб. с группы до 7 человек
  • Посещение карьера и музея Янтарного комбината — 350 руб. за один объект или 500 руб. за два
  • Обед.
Начало
🚩 ул. Шевченко, 2, Калининград
Место завершения
🏁 Калининград или любая точка области по вашему желанию
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
Уютное путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артур А.
Артур А.
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