Ужин на реке c водной экскурсией

Приглашаем вас на увлекательную прогулку на комфортабельном теплоходе "Самбия"

3.7
4 отзыва
Приглашаем вас на увлекательную прогулку на комфортабельном теплоходе «Самбия».

На борту вас будут сопровождать сертифицированные гиды, которые расскажут вам множество историй из прошлого Кенигсберга и о современном Калининграде.

В завершение программы вас ждет ужин в кафе речного клуба «Пирс» на берегу Преголи.
Ужин на реке c водной экскурсией
Ужин на реке c водной экскурсией
Ужин на реке c водной экскурсией
Ужин на реке c водной экскурсией
Ужин на реке c водной экскурсией
Ужин на реке c водной экскурсией

Что вы увидите 🤩

  • комплекс «Рыбная деревня»
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Музей Мирового океана
  • мосты Медовый и Деревянный
  • Набережную Ветеранов
  • стадион «Арена Калининград»
  • Берлинский мост
  • речной клуб «Пирс»
  • яхтенную марину

Вы увидите:

  • комплекс «Рыбная деревня»
  • Кафедральный собор на острове Канта
  • Музей Мирового океана
  • мосты Медовый и Деревянный
  • Набережную Ветеранов
  • стадион «Арена Калининград»
  • Берлинский мост
  • речной клуб «Пирс»
  • яхтенную марину

А на берегу в кафе речного клуба «Пирс» вас будет ждать вкусный ужин. Вы можете выбрать тематическое рыбное меню:

  • Уха
  • Салат — «хе из судака»
  • Основное блюда — «рыба по-царски» (рыбка с овощами и картошечка в горшочке)
  • Десерт
  • Чай/сок/компот

Или меню без рыбы:

  • Шурпа
  • Салат — «пиратский» (курица и овощи гриль)
  • Свинина в горшочке с овощами и картошкой
  • Десерт

• Чай/кофе/компот:

    А для самых маленьких пассажиров мы приготовили специальное детское меню:

    • Уха/куриный супчик
    • Салат — «сезонный» (овощи по сезону)
    • Куриная котлетка с пюре
    • Десерт
    • Чай/кофе/компот

    Важно знать:

    • При возврате билет меньше чем за сутки, оплата не возвращается.
    🚩 Начало и место завершения: Комплекс «Рыбная деревня», Октябрьская, 6
     Что входит
    • Ужин в кафе речного клуба «Пирс»
     Что не входит
    • Напитки и закуски можно приобрести в баре теплохода
    Важная информация
    • При посадке до 11-ти человек идет катер «Ветерок», при большем количестве желающих в рейс идет теплоход «Самбия»
    • Начало экскурсии может быть отложено на 5-15 мин до набора группы
    Время проведения: Воскресенье с 16:00 до 19:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    АкваВояж
    АкваВояж
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