Что вы увидите 🤩
комплекс «Рыбная деревня»
Кафедральный собор на острове Канта
Музей Мирового океана
мосты Медовый и Деревянный
Набережную Ветеранов
стадион «Арена Калининград»
Берлинский мост
речной клуб «Пирс»
яхтенную марину
Вы увидите:
комплекс «Рыбная деревня»
Кафедральный собор на острове Канта
Музей Мирового океана
мосты Медовый и Деревянный
Набережную Ветеранов
стадион «Арена Калининград»
Берлинский мост
речной клуб «Пирс»
яхтенную марину
А на берегу в кафе речного клуба «Пирс» вас будет ждать вкусный ужин. Вы можете выбрать тематическое рыбное меню:
Уха
Салат — «хе из судака»
Основное блюда — «рыба по-царски» (рыбка с овощами и картошечка в горшочке)
Десерт
Чай/сок/компот
Или меню без рыбы:
Шурпа
Салат — «пиратский» (курица и овощи гриль)
Свинина в горшочке с овощами и картошкой
Десерт
• Чай/кофе/компот:
А для самых маленьких пассажиров мы приготовили специальное детское меню:
Уха/куриный супчик
Салат — «сезонный» (овощи по сезону)
Куриная котлетка с пюре
Десерт
Чай/кофе/компот
Важно знать:
При возврате билет меньше чем за сутки, оплата не возвращается.
🚩 Начало и место завершения:
Комплекс «Рыбная деревня», Октябрьская, 6
Что входит
Ужин в кафе речного клуба «Пирс»
Что не входит
Напитки и закуски можно приобрести в баре теплохода
Важная информация
При посадке до 11-ти человек идет катер «Ветерок», при большем количестве желающих в рейс идет теплоход «Самбия»
Начало экскурсии может быть отложено на 5-15 мин до набора группы
Время проведения:
Воскресенье с 16:00 до 19:00
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
АкваВояж
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