Приглашаем вас на увлекательную прогулку на комфортабельном теплоходе «Самбия».



На борту вас будут сопровождать сертифицированные гиды, которые расскажут вам множество историй из прошлого Кенигсберга и о современном Калининграде.



В завершение программы вас ждет ужин в кафе речного клуба «Пирс» на берегу Преголи.