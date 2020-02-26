Что вас ожидает

Очарование уютной Ниды

Литовская часть Куршской косы однозначно стоит того, чтобы её исследовать. Миновав границу ровно посередине полуострова, мы окажемся в чудесной, ухоженной и облюбованной туристами Ниде. Вы подниметесь на дюну Парнидис и осмотрите литовский поселок с высоты, а затем познакомитесь с ним ближе на пешеходной прогулке. Аутентичная архитектура, традиции рыболовства и других промыслов жителей Куршской косы, увлекательные истории о жителях Ниды — все это вас ждет в первой части путешествия.

Истории и контрасты Клайпеды

Короткая прогулка на пароме — и мы на «большой земле», в единственном городе-порту Литвы. Вы познакомитесь с небольшим, но полным сюрпризов историческим центром Клайпеды. Удивитесь сочетанию немецкого, русского и советского в архитектуре города, узнаете о прошлом прусского Мемеля и проникнетесь атмосферой литовской Прибалтики.

Прогулка по курортной Паланге

В завершение навестим городок Паланга — излюбленное место отдыха жителей Литвы и Калининградской области. Мы расскажем, как история курорта связана с Российской империей и Литовским государством. А после непременно прогуляемся по местному Бродвею, исследуем полукилометровый морской пирс и, конечно, не обойдем вниманием десятки сувенирных лавочек и ресторанчиков Пеланги.

Наше путешествие — отличный повод для знакомства с литовской национальной кухней! В пути мы сможем остановиться на обед, чтобы вы оценили местную кулинарию: холодный борщ, цеппелины и разнообразные блюда из рыбы.