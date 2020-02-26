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  3. В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга

Побывать в литовской части Куршской косы и проехать по уютным городкам Прибалтики

Юрий и Алёна
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Юрий и Алёна – ваш гид
За один день мы исследуем все морское побережье Литвы и посетим три самобытных города: рыбацкий поселок Ниду на Куршской косе, старинный порт Клайпеду и живописную курортную Палангу.

Вы прогуляетесь по ухоженным улочкам, пирсам и набережным, узнаете о литовских традициях, насладитесь морскими панорамами и откроете для себя местную кухню.
13500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга

Что вас ожидает

Очарование уютной Ниды
Литовская часть Куршской косы однозначно стоит того, чтобы её исследовать. Миновав границу ровно посередине полуострова, мы окажемся в чудесной, ухоженной и облюбованной туристами Ниде. Вы подниметесь на дюну Парнидис и осмотрите литовский поселок с высоты, а затем познакомитесь с ним ближе на пешеходной прогулке. Аутентичная архитектура, традиции рыболовства и других промыслов жителей Куршской косы, увлекательные истории о жителях Ниды — все это вас ждет в первой части путешествия.

Истории и контрасты Клайпеды
Короткая прогулка на пароме — и мы на «большой земле», в единственном городе-порту Литвы. Вы познакомитесь с небольшим, но полным сюрпризов историческим центром Клайпеды. Удивитесь сочетанию немецкого, русского и советского в архитектуре города, узнаете о прошлом прусского Мемеля и проникнетесь атмосферой литовской Прибалтики.

Прогулка по курортной Паланге
В завершение навестим городок Паланга — излюбленное место отдыха жителей Литвы и Калининградской области. Мы расскажем, как история курорта связана с Российской империей и Литовским государством. А после непременно прогуляемся по местному Бродвею, исследуем полукилометровый морской пирс и, конечно, не обойдем вниманием десятки сувенирных лавочек и ресторанчиков Пеланги.

Наше путешествие — отличный повод для знакомства с литовской национальной кухней! В пути мы сможем остановиться на обед, чтобы вы оценили местную кулинарию: холодный борщ, цеппелины и разнообразные блюда из рыбы.

Организационные детали

  • В стоимость включены экологические сборы обеих стран, оплата парома, отдельно по желанию оплачивается обед
  • Мы заберем вас от отеля в Калининграде. Трансфер от других городов возможен за дополнительную плату.
  • У каждого участника должен быть загранпаспорт с открытой шенгенской визой. Также для покупки сувениров и обеда понадобятся евро или банковская карта, действующая за рубежом.
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга
В Литву на один день: Нида, Клайпеда, Паланга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий и Алёна
Юрий и Алёна
Семья профессиональных гидов, стоявших у истоков индивидуального туризма в Калининградской области. Авторы оригинальных маршрутов, туристических карт и путеводителей. Будем рады показать самое лучшее, увлечь вас историей, легендами и достопримечательностями нашего края, а также за один день откроем для вас Литву и Польшу: средневековые замки, курортные места и старинные европейские города. Наши автомобили Kia Soul 2017 г. и Volkswagen Caravelle 2015 г. сделают ваш отдых наиболее комфортным.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 февраля 2020
с погодой нам не повезло, дождь, ветер! Но с Юрием все преодолели и ни разу не пожалели, что поехали. очень интересные рассказы, истории. Очень красиво вокруг. Литовская часть косы - потрясающая, городки на побережье, Клайпеда - все интересно, мило, красиво. Комфортный автомобиль, хорошее вождение под истории об истории)))) Здорово. Нам понравилось. Рекомендую Юрия и команду гидов на любые направления!

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