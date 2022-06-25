Начало прогулки

Мы прогуляемся по аутентичному району города с его круговыми площадями и уютными улочками, в лабиринтах которых сохранились интересные здания, построенные по проектам архитектора Фридриха Хайтманна. Наша прогулка начнётся от кирхи памяти королевы Луизы, одного из знаковых творений Хайтманна. Извилистыми улочками пройдём вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть своё собственное имя и уникальный образ.

Уютный уголок города

Я расскажу о планировке района, в котором Хайтманном были построены не только виллы. На нашей прогулке мы прикоснёмся к лютеранской и католической кирхам, а также к нескольким доходным домам, в одном из которых жил другой известный архитектор Фридих Ларс.

Интересные фрагменты

Проникнемся интересными деталями домов, найдём хаусмарки, увидим растительные орнаменты в отделке зданий, элементы фахверка дугообразной формы, узнаем, при помощи какого приспособления хозяева очищали свою обувь перед входом в дом.

Важно знать: