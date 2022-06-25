В поисках вилл Фридриха Хайтманна

Почему виллы имеют имена и кем были люди, жившие в них

Почему виллы имеют имена и кем были люди, жившие в них? Что такое «Доппельвилла»? Как выглядела оригинальная планировка вилл начала XX века изнутри? Благодаря чему получился такой цельный и уютный образ района? Какой вклад внёс Фридрих Хайтманн в то, чтобы и сегодня он был таким гармоничным? Давайте прогуляемся вместе, чтобы приоткрыть ответы на эти и другие вопросы.
В поисках вилл Фридриха Хайтманна
В поисках вилл Фридриха Хайтманна
В поисках вилл Фридриха Хайтманна
В поисках вилл Фридриха Хайтманна
В поисках вилл Фридриха Хайтманна
В поисках вилл Фридриха Хайтманна
В поисках вилл Фридриха Хайтманна

Что вас ожидает 🤩

  • Виллы
  • Построенные архитектором Фридрихом Хайтманном
  • А также кирхи и доходные дома

Начало прогулки

Мы прогуляемся по аутентичному району города с его круговыми площадями и уютными улочками, в лабиринтах которых сохранились интересные здания, построенные по проектам архитектора Фридриха Хайтманна. Наша прогулка начнётся от кирхи памяти королевы Луизы, одного из знаковых творений Хайтманна. Извилистыми улочками пройдём вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть своё собственное имя и уникальный образ.

Уютный уголок города

Я расскажу о планировке района, в котором Хайтманном были построены не только виллы. На нашей прогулке мы прикоснёмся к лютеранской и католической кирхам, а также к нескольким доходным домам, в одном из которых жил другой известный архитектор Фридих Ларс.

Интересные фрагменты

Проникнемся интересными деталями домов, найдём хаусмарки, увидим растительные орнаменты в отделке зданий, элементы фахверка дугообразной формы, узнаем, при помощи какого приспособления хозяева очищали свою обувь перед входом в дом.

Важно знать:

  • Экскурсия полностью пешеходная: выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, не забудьте зонт или дождевик.
  • Во второй половине маршрута у нас будет возможность купить кофе или лёгкий перекус в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.

Ежедневно в 10:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Проспект победы, 1
Завершение: Перекрёсток Проспекта мира и улицы Пугачёва
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная: выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, не забудьте зонт или дождевик.
  • Во второй половине маршрута у нас будет возможность купить кофе или лёгкий перекус в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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