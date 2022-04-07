В рамках экскурсии нас ждет прогулка по городу и поездка в поселок Янтарный, где находится 90% всех мировых запасов янтаря.

Есть предположение, что легендарная "Янтарная комната" затоплена в шахте Анна. Желающие смогут за дополнительную плату посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

Маршрут продолжится автобусной экскурсией в город Светлогорск. Мы услышим об истории развития курорта и посетим его достопримечательности: Органный зал в восстановленной капелле и естественный дендрарий. Совершим пешеходную прогулку по центру Светлогорска и набережной, увидим солнечные часы, янтарную мануфактуру "Второе солнце" и театр Эстрады "Янтарь холл", где проводится музыкальный фестиваль "Голосящий Кивин".