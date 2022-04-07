В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)
В поисках янтарной комнаты (Янтарный и Светлогорск)

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Янтарный
  • Город Светлогорск
  • Органный зал
  • Естественный дендрарий
  • Набережная с солнечными часами
  • Театр Эстрады «Янтарь холл»
  • Янтарная мануфактура «Второе солнце»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

В рамках экскурсии нас ждет прогулка по городу и поездка в поселок Янтарный, где находится 90% всех мировых запасов янтаря.

Есть предположение, что легендарная "Янтарная комната" затоплена в шахте Анна. Желающие смогут за дополнительную плату посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

Маршрут продолжится автобусной экскурсией в город Светлогорск. Мы услышим об истории развития курорта и посетим его достопримечательности: Органный зал в восстановленной капелле и естественный дендрарий. Совершим пешеходную прогулку по центру Светлогорска и набережной, увидим солнечные часы, янтарную мануфактуру "Второе солнце" и театр Эстрады "Янтарь холл", где проводится музыкальный фестиваль "Голосящий Кивин".

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, за доп. плату)
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, Воскресенье в 11:00

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