Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск

Данный маршрут мы разработали для независимых путешественников, которые хотят увидеть максимум

Индивидуальная
Данный маршрут мы разработали для независимых путешественников, которые хотят увидеть максимум в своём путешествии без лишней исторической информации, только интересные факты.

На комфортных авто мы покажем вам все лучшие места побережья, места, которые вы не сможете посетить в больших группах.

Мы учтём все ваши пожелания и построим ваше путешествие так, чтобы у вас остались только прекрасные впечатления от поездки.
Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск
Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск
Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск
Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск
Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск
Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск
Вдоль крутых берегов через Балтийск, Янтарный, Донское и Светлогорск

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск:
  • Главные достопримечательности
  • Набережная, где пришвартованы военные корабли
  • Поселок Янтарный:
  • Янтарный карьер
  • Музей Янтарного комбината
  • Парк Беккера
  • Пляж Янтарный
  • Поселок Донское:
  • Старый карьер Вальтер
  • Парк фигур из янтаря
  • Бухта в поселке Приморье
  • Светлогорск

Об экскурсии

Данный маршрут мы разработали для независимых путешественников, которые хотят увидеть максимум в своём путешествии без лишней исторической информации, только интересные факты. На комфортных авто мы покажем вам все лучшие места побережья, места, которые вы не сможете посетить в больших группах. Мы учтём все ваши пожелания и построим ваше путешествие так, чтобы у вас остались только прекрасные впечатления от поездки.

Подробнее о маршруте

Вся поездка будет проходить по старым немецким дорогам вдоль красивых аллей.
Балтийск — самый западный город России, где расположена база Балтийского флота Российской Федерации. Здесь вы прогуляетесь по набережной, где пришвартованы военные корабли, покормите лебедей и, конечно же, выйдете на пляж, на который после шторма периодически выбрасывает янтарь.
Если вам не повезло и янтаря вы нашли только маленькие кусочки, не расстраивайтесь, потому что мы едем в мировую столицу добычи этого солнечного камня — в поселок Янтарный, где вы можете посетить янтарный карьер или музей Янтарного комбината. Далее вы прогуляетесь по прекрасному парку Беккера и окажитесь на прекрасном пляже Янтарном, которому уже не первый год присваивают Голубой флаг чистоты. Если вы к этому времени уже проголодаетесь, мы предложим вам подкрепиться в столовой Янтарного комбината.
После отправимся в поселок Донское через старый карьер Вальтер на мастер-класс по обработке янтаря, где вы сами сможете изготовить себе подарок под руководством мастера. Здесь вы увидите целый парк фигур из янтаря и попробуете янтарную настойку.
Следующее место для любителей красивых фото — это бухта в поселке Приморье.
И в завершение поездки нас ждет прекрасный Светлогорск со своими уютными улочками, променадом, вкусными ресторанчиками и кафешками.
Краткая программа
8:00 Выезд из Калининграда в Балтийск.
11:00 Выезд из Балтийска в Янтарный.
13:00 Обед в Янтарном.
13:40 Выезд в поселок Донское.
15:00 Выезд из Донского в Светлогорск.
15:30 — 17:00 Прогулка по Светлогорску.
17:00 Выезд в Калининград.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (Hyundai H-1 (2021 г.) или Mercedes-Benz Sprinter (2014 г.))
Что не входит
  • Посещение смотровой площадки Янтарного карьера (350 руб. /чел., по желанию)
  • Вход в Музей Янтарного комбината (350 руб. /чел., по желанию)
  • Мастер-класс по обработке янтаря в поселке Донское (200 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Центральная площадь, 2, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 8:00

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