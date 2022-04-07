Об экскурсии

Данный маршрут мы разработали для независимых путешественников, которые хотят увидеть максимум в своём путешествии без лишней исторической информации, только интересные факты. На комфортных авто мы покажем вам все лучшие места побережья, места, которые вы не сможете посетить в больших группах. Мы учтём все ваши пожелания и построим ваше путешествие так, чтобы у вас остались только прекрасные впечатления от поездки.

Подробнее о маршруте

Вся поездка будет проходить по старым немецким дорогам вдоль красивых аллей.

Балтийск — самый западный город России, где расположена база Балтийского флота Российской Федерации. Здесь вы прогуляетесь по набережной, где пришвартованы военные корабли, покормите лебедей и, конечно же, выйдете на пляж, на который после шторма периодически выбрасывает янтарь.

Если вам не повезло и янтаря вы нашли только маленькие кусочки, не расстраивайтесь, потому что мы едем в мировую столицу добычи этого солнечного камня — в поселок Янтарный, где вы можете посетить янтарный карьер или музей Янтарного комбината. Далее вы прогуляетесь по прекрасному парку Беккера и окажитесь на прекрасном пляже Янтарном, которому уже не первый год присваивают Голубой флаг чистоты. Если вы к этому времени уже проголодаетесь, мы предложим вам подкрепиться в столовой Янтарного комбината.

После отправимся в поселок Донское через старый карьер Вальтер на мастер-класс по обработке янтаря, где вы сами сможете изготовить себе подарок под руководством мастера. Здесь вы увидите целый парк фигур из янтаря и попробуете янтарную настойку.

Следующее место для любителей красивых фото — это бухта в поселке Приморье.

И в завершение поездки нас ждет прекрасный Светлогорск со своими уютными улочками, променадом, вкусными ресторанчиками и кафешками.

Краткая программа

8:00 Выезд из Калининграда в Балтийск.

11:00 Выезд из Балтийска в Янтарный.

13:00 Обед в Янтарном.

13:40 Выезд в поселок Донское.

15:00 Выезд из Донского в Светлогорск.

15:30 — 17:00 Прогулка по Светлогорску.

17:00 Выезд в Калининград.