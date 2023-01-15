Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Вейк-тусовка в Калининградской области

Освоить доску вместе с профессиональными тренерами и познакомиться с лучшими местами Балтийского поб

Это не просто путешествие, а настоящая вейк-тусовка! Каждый день у нас будут тренировки на доске: если вы никогда не катались на вейке, инструкторы вас научат, если катались — помогут усовершенствовать навыки.

А во второй половине дня будем смотреть Калининградскую область: кататься на электросамокатах по Зеленоградску, пробовать сыр в средневековом замке Шаакен и любоваться дюнами Куршской косы.

Много драйва и общения, вкуснейшее трехразовое питание и все трансферы — все заботы на нас, для вас только удовольствия!
Вейк-тусовка в Калининградской области
Вейк-тусовка в Калининградской области
Вейк-тусовка в Калининградской области
Вейк-тусовка в Калининградской области
Вейк-тусовка в Калининградской области
Вейк-тусовка в Калининградской области
Вейк-тусовка в Калининградской области
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).

Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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