Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Это не просто путешествие, а настоящая вейк-тусовка! Каждый день у нас будут тренировки на доске: если вы никогда не катались на вейке, инструкторы вас научат, если катались — помогут усовершенствовать навыки. А во второй половине дня будем смотреть Калининградскую область: кататься на электросамокатах по Зеленоградску, пробовать сыр в средневековом замке Шаакен и любоваться дюнами Куршской косы. Много драйва и общения, вкуснейшее трехразовое питание и все трансферы — все заботы на нас, для вас только удовольствия!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных какой-то общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).

Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды).