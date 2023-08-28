Насладиться вкуснейшими блюдами восточнопрусской кухни и попробовать уникальную спаржу Вальдау
Каждый день вы будете пробовать новые блюда, характеризующие каждое место: в Зеленоградске отведаете вкуснейшую балтийскую рыбу, на пивоварне насладитесь немецкими блюдами и узнаете, что такое кенигсбергские клопсы. На хуторе Мушкино с оленьей фермой будут блюда из оленины и уютный пикник у костра. А ещё вы узнаете, как готовить паштет из печени или тар-тара и познакомитесь с шеф-поварами.
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Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Шаакендорф и Зеленоградск
Мы встретим вас в аэропорту Храброво в 11:30 и сразу отправимся на экскурсию «Рыбный Кранц» (маршрут: п. Некрасово — г. Зеленоградск). Первой точкой нашего путешествия станет руинированный замок «Шаакен», где вы пройдёте по сохранившимся залам и подвалам 13-го столетия. Вам расскажут тайны средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.
Позавтракаем рядом на сыроварне «Шаакендорф». Основатели этого «вкусного» предприятия не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили в жизнь свои идеи гастрономического туризма. В сыроварне вам покажут процесс изготовления сыра (здесь сейчас производят 12 сортов). Мы продегустируем 6 лучших сортов сыра с вином и несколькими видами домашнего шоколада.
Затем отправимся в город Зеленоградск, который раньше назывался Кранц. Вы прогуляетесь по пешеходной улице города — Приморскому проспекту, знакомясь с архитектурой начала 20-го, конца 19-го века старого Кранца. Повсюду вас будут сопровождать коты, потому что Зеленоградск — город котов, вы даже увидите элитный жилой комплекс, построенный специально для усатых и хвостатых. Прогуляемся по широкому променаду вдоль береговой линии моря, при желании можно испить минеральной воды в бювете королевы Луизы.
Обедать будем в ресторане “Гнездо«. Это проект бренд-шефа Виталия Глыбина, амбассадора Балтийской кухни — кафе-ресторан на самом берегу Балтийского моря. Самый большой ассортимент балтийской рыбы от прямого производителя «За Родину», можно найти только здесь. Уха, закуски, кесадильи, гриль — все самое свежее вы сможете отведать здесь, с видом на море. Специально для наших гостей будет приготовлен ужин из рыбы, выловленной именно в Калининградской области: балтийская треска, камбала, скумбрия или даже салака, каждый найдёт себе по душе. Также для вас будет мастер-класс по приготовлению знаменитой строганины.
После такого насыщенного дня заселимся в гостиницу «Усадьба» в посёлке Орловка и отдохнём.
Светлогорск и Калининград
Завтракаем и едем на экскурсию в Светлогорск. Это город—курорт Восточной Пруссии, который раньше назывался Раушен. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики, расположенные на извилистых улочках, не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника. Прогуляемся по «пряничному» городку, расположившемуся на высокой дюне у берега Балтийского моря, а потом пообедаем в пивоварне бастиона «Редюит». Там вы узнаете историю пивоварения Восточной Пруссии, а затем продегустируете лучшие сорта Кёнигсбергского пива и отобедаете традиционными немецкими блюдами. На обед вам подадут Куршский сливочный суп, фаршмак из сельди, кенигсбергские клопсы с отварным картофелем, а также традиционные немецкие колбаски, и всё это вы запьёте свежесваренным пивом.
После обеда для вас будет организована обзорная экскурсия по Калининграду, вы увидите район старинных вилл, сохранившиеся элементы неприступного города-крепости, прогуляетесь по довоенным и современным скверам и паркам. Вы окажетесь в Бранденбургских воротах с музеем марципана, где попробуете фирменное лакомство Кёнигсберга и насладитесь согревающим марципановым чаем или кофе.
Далее отправимся на легендарный пивоваренный завод Понарт, история которого насчитывает почти две сотни лет. Нынешние владельцы соблюдают и чтут традиции пивоварения Восточной Пруссии, поэтому вы сможете попробовать пиво, сваренное по старинным рецептам именно этой пивоварни. Также для Вас проведут экскурсию по производству, где вы увидите все стадии приготовления пенного напитка.
Поужинаем в ресторане «Усадьба». На ужин вам будут представлены блюда из локальных продуктов, выращенных именно в Калининградской области. Вы сможете попробовать местную телятину и картошечку с зеленью и домашней сметаной. После ужина вы сможете отдохнуть и зарядиться силами для следующего дня.
Замок Вальдау и хутор Мушкино
Завтракаем, выселяемся из гостиницы и едем в посёлок Низовье, где вас ждёт экскурсия по орденскому замку Вальдау. Это полное погружение в атмосферу рыцарских времен 14-16 веков, в далекое средневековье. В этом замке останавливался Петр I во время Великого Посольства. В одной из галерей замка вы сможете посмотреть короткометражный фильм о Кёнигсберге. В замке будет организован обед, в который будут входить блюда из спаржи, уникального сорта «Вальдау». Данный сорт был выведен новыми владельцами замка и занесен в госреестр селекционных достижений России.
Затем отправимся на хутор «Мушкино». По пути заедем в руинированный замок Бранденбург, один из самых старых в Восточной Пруссии. Вы сможете познакомиться с владельцем, который расскажет все тонкости восстановления исторического объекта. Хутор «Мушкино», история которого уходит корнями в 19 век, соединяет в себе наследие восточно-прусских земледельческих традиций и современный взгляд на агротуризм. Здесь можно ощутить полное единение с природой и почувствовать себя жителем старинной немецкой усадьбы. Также здесь находится оленья ферма с самым большим поголовьем в Калининградской области (более 2000 особей). Перед ужином у вас будет свободное время, за которое вы сможете самостоятельно изучить все достопримечательности хутора.
Поужинаем в ресторане хутора «Мушкино». На ужин вам будут предложены блюда авторской-охотничьей кухни ресторана Мушкино, приготовленные под руководством бренд-шефа Николая Зинякова. Вы попробуете уникальный вариант Кёнигсбергских клопсов из оленины с можжевеловой ягодой, прекрасный ростбиф из домашней оленины с муссом из вяленых томатов, и многое другое.
Вечером заселимся в гостевой дом «Мушкино» и отдохнём.
Встреча рассвета и развлечения на хуторе
Встанем пораньше и пойдём встречать рассвет. Вас ждет сказочное водное путешествие по лабиринтам старинных каналов среди зарослей камыша, где можно украдкой наблюдать за жизнью водоплавающих птиц.
На восходе солнца в абсолютном единении с природой для вас будет организован пикник «Завтрак охотника». Сэндвич с котлетой из оленины и овощами, домашние отварные яйца и чай из термоса, и всё это под прекрасное пение птиц. После возвращения на хутор у вас будет свободное время для того, чтобы ознакомиться со всеми особенностями этого места. Будет возможность поучаствовать в фотоохоте, пострелять по тарелочкам, посетить конюшни или поиграть в гольф.
Перед обедом для вас будет проведен мастер-класс по приготовлению паштета из печени или тар-тара из оленины под руководством бренд-шефа Николая Зинякова. На обед вам подадут домашние блюда из оленины, домашнюю выпечку и винное сопровождение. Ближе к вечеру Вы сможете почувствовать себя на настоящем сафари, будет организована автоэкскурсия по сафари парку.
Чтобы создать атмосферу полноценного единения с природой будет организован ужин у костра, где специально для наших гостей будет приготовлен большой казан плова на открытом огне. Каждый сможет сам себе пожарить сардельки на шпажке или ростбиф на решетке. Ко всему этому будет подано домашнее вино или глинтвейн на выбор.
Куршская коса
Завтракаем и выезжаем из гостевого дома на экскурсию «Дары Балтийского моря». Поедем на Куршскую косу — узкую полоску суши, протянувшуюся между морем и заливом. Вы погуляете по берегу Балтийского моря и полюбуетесь видом Куршского залива, вдохнете аромат сосен в Танцующем лесу и окинете взглядом всю зелено-белую ленту косы со смотровой площадки маршрута «Высота Эфа».
На обед мы отправимся в ресторан Альтримо, который располагается в посёлке Рыбачий — самом сердце Национального парка на берегу Куршского залива. Мы приготовили дегустацию рыбы выловленную из Балтийского моря и Куршского залива. Будет предложено 4 вида рыбы, запеченной по-старинному Куршскому рецепту на шишках хвойных деревьев в собственной коптильне. Вы попробуете нашего угря, судака и леща. На горячее — добрая порция свежайшей ухи и в завершение — вкусное пиво.
К 18 вечера мы отвезём вас в аэропорт Храброво.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, аэропорт, 11:30Завершение: Калининград, аэропорт, 118:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.