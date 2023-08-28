Мы встретим вас в аэропорту Храброво в 11:30 и сразу отправимся на экскурсию «Рыбный Кранц» (маршрут: п. Некрасово — г. Зеленоградск). Первой точкой нашего путешествия станет руинированный замок «Шаакен», где вы пройдёте по сохранившимся залам и подвалам 13-го столетия. Вам расскажут тайны средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.

Позавтракаем рядом на сыроварне «Шаакендорф». Основатели этого «вкусного» предприятия не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили в жизнь свои идеи гастрономического туризма. В сыроварне вам покажут процесс изготовления сыра (здесь сейчас производят 12 сортов). Мы продегустируем 6 лучших сортов сыра с вином и несколькими видами домашнего шоколада.

Затем отправимся в город Зеленоградск, который раньше назывался Кранц. Вы прогуляетесь по пешеходной улице города — Приморскому проспекту, знакомясь с архитектурой начала 20-го, конца 19-го века старого Кранца. Повсюду вас будут сопровождать коты, потому что Зеленоградск — город котов, вы даже увидите элитный жилой комплекс, построенный специально для усатых и хвостатых. Прогуляемся по широкому променаду вдоль береговой линии моря, при желании можно испить минеральной воды в бювете королевы Луизы.

Обедать будем в ресторане “Гнездо«. Это проект бренд-шефа Виталия Глыбина, амбассадора Балтийской кухни — кафе-ресторан на самом берегу Балтийского моря. Самый большой ассортимент балтийской рыбы от прямого производителя «За Родину», можно найти только здесь. Уха, закуски, кесадильи, гриль — все самое свежее вы сможете отведать здесь, с видом на море. Специально для наших гостей будет приготовлен ужин из рыбы, выловленной именно в Калининградской области: балтийская треска, камбала, скумбрия или даже салака, каждый найдёт себе по душе. Также для вас будет мастер-класс по приготовлению знаменитой строганины.

После такого насыщенного дня заселимся в гостиницу «Усадьба» в посёлке Орловка и отдохнём.