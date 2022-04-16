Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры

Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты

Авторский тур
Если вы увлекаетесь военной историей, то это приключение для вас! Мы будем рассматривать разные исторические периоды от рыцарских орденов до Второй мировой войны, исследовать немецкие форты, лазать по бункерам и находить секретные знаки и символы рыцарских орденов.

А еще покатаемся на джипах вдоль побережья Балтийского моря по старым немецким дорогам, посетим до недавнего времени закрытый военный город Балтийск и погуляем по песчаным дюнам Балтийской косы.
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет и QR-кода о пройденной вакцинации, или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до заезда.

В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, любые рейсы в промежутке с 9 до 22 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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