Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет и QR-кода о пройденной вакцинации, или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до заезда.

В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.