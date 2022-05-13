Янтарь и курорты Самбии в мини-группе

Устали от толп туристов

Групповая
Устали от толп туристов? В небольшой группе на нашей экскурсии Вы действительно отдохнете и насладитесь великолепной природой Балтийского взморья, а также посетите Янтарную мануфактуру, сравните три восточно-прусских курорта и вдоволь надышитесь волшебным воздухом соснового бора!
Янтарь и курорты Самбии в мини-группе
Янтарь и курорты Самбии в мини-группе
Янтарь и курорты Самбии в мини-группе
Янтарь и курорты Самбии в мини-группе
Янтарь и курорты Самбии в мини-группе
Янтарь и курорты Самбии в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Янтарный
  • Шлосс-отель
  • Янтарная мануфактура
  • Парк Морица Беккера
  • Янтарный пляж
  • Бывшая лютеранская кирха XIX века, ныне Храм Иконы Божией Матери Казанской
  • Светлогорск
  • Янтарь-холл
  • Курзал
  • Водонапорная башня Раушена
  • Лиственичный парк
  • Капелла – органный зал
  • Макет средневекового Кенигсберга
  • Виллы начала ХХ века
  • Город Зеленоградск
  • Променад
  • Бювет королевы Луизы
  • Вилла Крель
  • Курортный проспект
  • Парк Плантаже
  • Тортилин пруд

Программа экскурсии

Первая остановка будет в поселке Янтарный. Не зря бывший Пальмникен так назвали – здесь находится 90% мировых запасов янтаря! В Янтарной мануфактуре мы узнаем, как обрабатывают янтарь, проведем опыты над солнечным камнем и отведаем янтарной настойки. Далее мы прогуляемся по Парку Морица Беккера с вековыми деревьями и выйдем на лучший пляж России – пляж, который ежегодно получает награду Голубой флаг за чистоту белоснежной широкой пляжной полосы. А также Вы сможете посетить бывшую лютеранскую кирху XIX века постройки, в которой сегодня действует православный Храм Иконы Божией Матери Казанской.
В Светлогорске – бывшем Раушене мы узнаем об истории зарождения курортной жизни на Самбийском полуострове, кто отдыхал на бюргерском курорте и почему этот курорт так востребован сегодня.
Мы прогуляемся по главной улице курорта, увидим визитную карточку Светлогорска – водонапорную башню водогрязелечебницы, театр эстрады Янтарь-холл и конечно изысканную архитектуру начала ХХ века. Узнаем, что же такое немецкий кардио-тренажер и какие секреты хранит Нимфа на променаде. Этот курорт покорит вас количеством зелени и прекрасным воздухом. В Светлогорске после пешеходной экскурсии у нас будет время для обеда в одном из кафе города.
Совсем недолгий переезд – и мы в следующем городе Балтийского взморья! Зеленоградск – это не только популярный курорт, это еще и город кошек! Все в городе говорит об этом – и настенные росписи, и домики для кошек, и даже парочка толстых бюргеров, встречающая вас у дверей загса. И, конечно, самих котов и кошек здесь большое количество!
Мы прогуляемся по Курортному проспекту, увидим «пряничные» домики начала ХХ века, оценим пляж и променад старейшего курорта и самого популярного города на берегу Балтийского моря! В парке Плантаже побываем на Тортильином пруду и покормим птиц.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед, по желанию
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ленинский проспект, 81, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По воскресеньям в 9:00

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