Программа экскурсии

Первая остановка будет в поселке Янтарный. Не зря бывший Пальмникен так назвали – здесь находится 90% мировых запасов янтаря! В Янтарной мануфактуре мы узнаем, как обрабатывают янтарь, проведем опыты над солнечным камнем и отведаем янтарной настойки. Далее мы прогуляемся по Парку Морица Беккера с вековыми деревьями и выйдем на лучший пляж России – пляж, который ежегодно получает награду Голубой флаг за чистоту белоснежной широкой пляжной полосы. А также Вы сможете посетить бывшую лютеранскую кирху XIX века постройки, в которой сегодня действует православный Храм Иконы Божией Матери Казанской.

В Светлогорске – бывшем Раушене мы узнаем об истории зарождения курортной жизни на Самбийском полуострове, кто отдыхал на бюргерском курорте и почему этот курорт так востребован сегодня.

Мы прогуляемся по главной улице курорта, увидим визитную карточку Светлогорска – водонапорную башню водогрязелечебницы, театр эстрады Янтарь-холл и конечно изысканную архитектуру начала ХХ века. Узнаем, что же такое немецкий кардио-тренажер и какие секреты хранит Нимфа на променаде. Этот курорт покорит вас количеством зелени и прекрасным воздухом. В Светлогорске после пешеходной экскурсии у нас будет время для обеда в одном из кафе города.

Совсем недолгий переезд – и мы в следующем городе Балтийского взморья! Зеленоградск – это не только популярный курорт, это еще и город кошек! Все в городе говорит об этом – и настенные росписи, и домики для кошек, и даже парочка толстых бюргеров, встречающая вас у дверей загса. И, конечно, самих котов и кошек здесь большое количество!

Мы прогуляемся по Курортному проспекту, увидим «пряничные» домики начала ХХ века, оценим пляж и променад старейшего курорта и самого популярного города на берегу Балтийского моря! В парке Плантаже побываем на Тортильином пруду и покормим птиц.