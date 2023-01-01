На этой экскурсии туристы окунутся в мир янтаря, прикоснутся к загадкам и тайнам.

Услышат рассказ о происхождении янтаря, его добычи, применения и использования камня начиная с древних Пруссов.

Увидят достопримечательности п. Янтарного: Старинную немецкую Кирху, водонапорную башню Пальмникена, парк Беккера, бескрайние, самые чистые и красивые пляжи России, старинный замок с посещением музея:

Обзор истории Пальмникена

Экспозиция, посвященная происхождению месторождений янтаря. Его добыче и обработке. .

Камера пыток для пойманных на воровстве рабочих янтарных промыслов.

Музей замков Восточной Пруссии, которые находились на территории Калининградской области.

Богатейшая коллекция изделий из янтаря.

Экспозиция музея, знакомящая посетителей с лечебными свойствами янтаря, янтарной кислоты и голубой глины. Все желающие могут приобрести данные лекарственные препараты.

В интерактивном зале посетители могут не только понаблюдать за обработкой янтаря в действующих мастерских, но и попробовать сами изготовить что то для себя.

Для желающих приобрести изделия из янтаря отвезу в магазин где самые низкие цены в калининградской области.

Познакомятся с г. Нойкурен (Пионерский), где В начале нашей эры в окрестностях современного города Пионерского пруссами впервые была организована добыча янтаря карьерным способом. Увидят, брусчатые улицы, здание Курхауса (старинная немецкая гостиница), гос. резиденцию “Янтарь” построенную на месте дачи канцлера Отто фон Бисмарка, основное строение резиденции снаружи является точной копией особняка который возвели по старинным чертежам первого рейсхканцлера Германии Бисмарка. Парк Сосновый бор с видом на балтийское побережье и морской порт.

Посетят средневековый рыцарский замок Нессельбек, (п. Орловка) воссозданный по старинным чертежам как точная копия крепости тевтонского ордена, где можете отведать вкусные блюда прусской кухни в старинных интерьерах замка, попробовать крафтовое пиво собственного изготовления. При желании можно посетить музей пыток расположенный в башне замка.