Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Янтарный калейдоскоп

Проехать по живописному Балтийскому побережью, посетить курортные города и раскрыть местные тайны

Василий
Василий – Гид из Калининграда
Вы погуляете по Зеленоградску, Светлогорску и поселку Янтарный и услышите много интересного о прошлом и настоящем Калининградской области.

Я расскажу, как складывалась ее история 📖, когда и при каких обстоятельствах возводили города-курорты и что привлекало в эти края путешественников 200 лет назад.

А еще раскрою особенности производства янтаря!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Янтарный калейдоскоп
Янтарный калейдоскоп

Что вас ожидает

Очаровательные Зеленоградск и Светлогорск
Зеленоградск — один из древнейших курортов на побережье Балтийского моря 🌊. Вы пройдете по его пешеходной улице и живописному променаду, посетите кирху Святого Адальберта и заглянете уютный музей 🖼 кошек «Мурариум», расположенный в старинной Водонапорной башне. В Светлогорске я познакомлю вас с работами немецкого скульптора Брахерта и напомню о великом сказочнике Гофмане. А еще вас ждут очаровательные природные локации: Филинская бухта, Балтийское море, озеро Тихое и реликтовые деревья 🌳.

Загадки «солнечного камня» в Янтарном
В поселке Янтарный мы обойдем по живописный парк Беккера и оценим один из чистейших пляжей мира, награжденный Голубым флагом. Кроме того, вы узнаете много нового о главном местном камне: посетите интерактивный выставочный зал «Янтарная палата», подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера и понаблюдаете за промышленной добычей янтаря. И услышите о том, кто такие «янтарные старатели», и по желанию ненадолго примерите на себя их образ.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение всех объектов по желанию): Мурариум — 280 рублей, музей Брахерта — 100 рублей, смотровая площадка + Янтарная палата — 500 рублей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Янтарный калейдоскоп
Янтарный калейдоскоп
Янтарный калейдоскоп
Янтарный калейдоскоп
Янтарный калейдоскоп
Янтарный калейдоскоп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Василий, я интересуюсь историей Калининградской области и много по ней путешествую. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.
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