Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Очаровательные Зеленоградск и Светлогорск

Зеленоградск — один из древнейших курортов на побережье Балтийского моря 🌊. Вы пройдете по его пешеходной улице и живописному променаду, посетите кирху Святого Адальберта и заглянете уютный музей 🖼 кошек «Мурариум», расположенный в старинной Водонапорной башне. В Светлогорске я познакомлю вас с работами немецкого скульптора Брахерта и напомню о великом сказочнике Гофмане. А еще вас ждут очаровательные природные локации: Филинская бухта, Балтийское море, озеро Тихое и реликтовые деревья 🌳.

Загадки «солнечного камня» в Янтарном

В поселке Янтарный мы обойдем по живописный парк Беккера и оценим один из чистейших пляжей мира, награжденный Голубым флагом. Кроме того, вы узнаете много нового о главном местном камне: посетите интерактивный выставочный зал «Янтарная палата», подниметесь на смотровую площадку Приморского карьера и понаблюдаете за промышленной добычей янтаря. И услышите о том, кто такие «янтарные старатели», и по желанию ненадолго примерите на себя их образ.

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