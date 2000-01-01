Посёлок Янтарный - место, где добывают и обрабатывают янтарь

Посёлок Янтарный — место, где добывают и обрабатывают янтарь.

Но посёлок Янтарный — это новый курорт: только здесь есть пляж «Голубой флаг». Светлогорск — курорт, сохранивший аристократизм с 19 века.

Маленькие домики на узких улицах в сосновом лесу.
Янтарное эльдорадо
Янтарное эльдорадо
Янтарное эльдорадо
Янтарное эльдорадо
Янтарное эльдорадо
Янтарное эльдорадо
Янтарное эльдорадо

Что вы увидите 🤩

  • п. Янтарный
  • Карьер янтарного комбината, янтарная пирамида
  • Музей «Янтарная палата»
  • Пляж «Голубой флаг»
  • Прак М. Беккера
  • г. Светлогорск
  • Янтарь-холл
  • Органный залпроменад
  • Макет Кёнигсберга
Об экскурсии
Посёлок Янтарный — место, где добывают и обрабатывают янтарь. Но посёлок Янтарный — это новый курорт: только здесь есть пляж «Голубой флаг».
Светлогорск — курорт, сохранивший аристократизм с 19 века. Маленькие домики на узких улицах в сосновом лесу.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Билет
9 000 ₽
17 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида на автомобиле
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на смотровую площадку карьера 350 рублей
  • Билет в музей комбината 350 рублей с человека
  • Общий билет (карьер и музей) 500 рублей
Место начала и завершения
пл. Центральная
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Галина Ф.
Галина Ф.
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