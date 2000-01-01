Об экскурсии

Посёлок Янтарный — место, где добывают и обрабатывают янтарь. Но посёлок Янтарный — это новый курорт: только здесь есть пляж «Голубой флаг».

Светлогорск — курорт, сохранивший аристократизм с 19 века. Маленькие домики на узких улицах в сосновом лесу.