Посёлок Янтарный - место, где добывают и обрабатывают янтарь
Посёлок Янтарный — место, где добывают и обрабатывают янтарь.
Но посёлок Янтарный — это новый курорт: только здесь есть пляж «Голубой флаг». Светлогорск — курорт, сохранивший аристократизм с 19 века.
Маленькие домики на узких улицах в сосновом лесу.
Но посёлок Янтарный — это новый курорт: только здесь есть пляж «Голубой флаг». Светлогорск — курорт, сохранивший аристократизм с 19 века.
Маленькие домики на узких улицах в сосновом лесу.
Что вы увидите 🤩
- п. Янтарный
- Карьер янтарного комбината, янтарная пирамида
- Музей «Янтарная палата»
- Пляж «Голубой флаг»
- Прак М. Беккера
- г. Светлогорск
- Янтарь-холл
- Органный залпроменад
- Макет Кёнигсберга
Об экскурсии
Посёлок Янтарный — место, где добывают и обрабатывают янтарь. Но посёлок Янтарный — это новый курорт: только здесь есть пляж «Голубой флаг».
Светлогорск — курорт, сохранивший аристократизм с 19 века. Маленькие домики на узких улицах в сосновом лесу.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида на автомобиле
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Билет на смотровую площадку карьера 350 рублей
- Билет в музей комбината 350 рублей с человека
- Общий билет (карьер и музей) 500 рублей
- Место начала и завершения
- пл. Центральная
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Начало экскурсии обговаривается с вами
Галина Ф.
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