Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск

Экскурсия в Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день даст вам представление о разнообразии...

Экскурсия в Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день даст вам представление о разнообразии русской Прибалтики.

Все три городка не похожи друг на друга и имеют свое собственное лицо, характер и собственную историю.

Балтийск — город моряков, город военной славы со времен своего основания.

Поселок Янтарный — место, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря! Светлогорск — курортном городе, сохранившем свой аристократизм с довоенных времён.

Весь день для Вас море, янтарь и увлекательные истории!
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск
Янтарное побережье: Балтийск - Янтарный - Светлогорск

Что вы увидите 🤩

  • Набережная с военными кораблями
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
  • Крепость «Пиллау»
  • Карьер Янтарного комбината
  • Пляж со статусом «Голубой флаг»
  • Архитектура города Светлогорск
Предлагаю посетить три города побережья за один день!
Балтийск — военная база Балтийского флота России.
Мы прогуляемся по набережной, где стоят военные корабли и живут лебеди! Подойдём к самому западному маяку и шведской крепости. Поднимемся на постамент памятника императрице Елизавете Петровне, откуда полюбуемся проливом и суровой Балтикой.
Янтарный — место, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря!
Посетим смотровую площадку карьера Янтарного комбината, через старинный парк с уникальными деревьями выйдем к самому широкому в Калининградской области пляжу — пляжу, единственному в России, имеющему международный знак «Голубой флаг»!
Светлогорск — курортном городе, сохранившем свой аристократизм с довоенных времён.
Прогуляемся по узким улочкам, полюбуемся виллами, спустимся на променад к солнечным часам. Весь день для Вас море, янтарь и увлекательные истории!

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-6 человекДля группы 7-18 человек
Билет
13 500 ₽
20 000 ₽
25 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида на автомобиле
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку карьера и в музей комбината
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения
пл. Победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Галина Ф.
Галина Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На целый день#Из Калининграда в Балтийск

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному
С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
3.8
17
1 350
за 1 чел.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
Приглашаем вас на экскурсию по Балтийскому побережью! Вы посетите поселок Янтарный - одно из самых...
По четвергам и воскресеньям с 11:00
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
66
8 000
за 1-6 чел.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8:00-21:00 ежедневно
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
10 950
за 1-7 чел.
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Ежедневно по договоренности.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
9 500
за 1-4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
87
10 500
за 1-6 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии — собрать яркие пазлы региона
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
109
8 500
за 1-3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Индивидуальная экскурсия
5
2
10 528
за 1-4 чел.
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Вас ждёт девятичасовая экскурсия по популярным курортам Калининградской области с обзором побережья...
Ежедневно с 09:00
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
4.2
33
6ч 30м
1 300
за 1 чел.
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Исследовать приморские городки Янтарный и Светлогорск на автобусной экскурсии
в четверг и воскресенье в 11:00
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Индивидуальная экскурсия
4.8
31
12200
10 980
за 1-7 чел.
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Увидеть, как добывают янтарь, затеряться на улицах города-леса и услышать о жизни на Балтийской косе
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
4.4
18
2 859
за 1 чел.
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
4.6
119
1 450
за 1 чел.
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
На побережье Балтийского моря находится самый западный город России - Балтийск

Галина Ф. проводит ещё 5 экскурсий

Добро пожаловать в Калининград
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 000
за 1-18 чел.
Добро пожаловать в Калининград
Я познакомлю вас с городом двух имён и двух историй - Кёнигсберг и Калининград - реальным и мифическим...
По индивидуальному запросу
Тильзит - город мира и сыра
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-18 чел.
Тильзит - город мира и сыра
Экскурсия к российско-литовской границе, в город Советск, легендарный Тильзит
Историко-паломническая экскурсия
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-6 чел.
Историко-паломническая экскурсия
На территории нынешней Калининградской области неоднократно пересекались народы, культуры, религии
По договоренности
Янтарное эльдорадо
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-7 чел.
Янтарное эльдорадо
Посёлок Янтарный - место, где добывают и обрабатывают янтарь
По договоренности
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность
Индивидуальная экскурсия
4
1
10 000
за 1-6 чел.
Куршская коса и Зеленоградск: древние легенды и сказочная реальность
Калининград - уникальный регион России
в любой удобный день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺