Предлагаю посетить три города побережья за один день!

Балтийск — военная база Балтийского флота России.

Мы прогуляемся по набережной, где стоят военные корабли и живут лебеди! Подойдём к самому западному маяку и шведской крепости. Поднимемся на постамент памятника императрице Елизавете Петровне, откуда полюбуемся проливом и суровой Балтикой.

Янтарный — место, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря!

Посетим смотровую площадку карьера Янтарного комбината, через старинный парк с уникальными деревьями выйдем к самому широкому в Калининградской области пляжу — пляжу, единственному в России, имеющему международный знак «Голубой флаг»!

Светлогорск — курортном городе, сохранившем свой аристократизм с довоенных времён.

Прогуляемся по узким улочкам, полюбуемся виллами, спустимся на променад к солнечным часам. Весь день для Вас море, янтарь и увлекательные истории!